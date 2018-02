Fra stilseier til FNs hovedkvarter

KRISTIANSAND: På Island og i USA skal eleven lære om fornybar energi, om FNs betydning for verdensfreden og oppleve verdensmaktens sentrum, Washington DC.

I september inviterte Odd Fellow-losjen til en internasjonal stilkonkurranse for elever i 1.klasse på videregående skole. Oppgaven var «Den gyldne leveregel i vår tid». En vanskelig oppgave som krevde både kunnskap og evne til empatisk tenkning.

Prosjektet heter European Odd Fellow Youth Tour 2018. I år hadde Odd Fellow/ Rebekka-losjen gleden av å invitere elevene ved KKG til å delta i denne konkurransen. En egen komite i Rebekkalosjen Camilla Collet i Kristiansand, bestående av Elsa Brit Endresen, Lillian Borgen, Tulla Rysstad og Trude Hauge, kontaktet KKGs faglærerkollegium i norsk. Disse inviterte først elevene til et foredrag om FN i skolens aula holdt av Tor Løseth, som har vært militærattasjé i FN i flere år. En fullsatt sal satt som tente lys under dette inspirerende foredraget som gav inspirerende bakgrunnsstoff til stiloppgaven.

Trude Hauge

Etter gjennomgang av besvarelsene satt vi tilbake med tre flotte stiler, og kandidatene ble intervjuet på engelsk for ytterligere vurdering av kompetanse og egnethet. Alle tre kandidatene var verdige vinnere, men den som utmerket seg spesielt var Tuva Marie Hepburn.

De to andre kandidatene var: Mathias Emanuelsen Ørebek og Elin Lislevann Pavljuk. Disse fikk diplom og en gave på 1000 kroner.

Tuva skal i slutten av juni reise først til Island i fire dager hvor hun og de 17 andre elevene vil oppleve spennende Island med fokus på fornybar energi og naturopplevelser. Etterpå skal de reise til New York og få omvisning, og kanskje også holde innlegg, i FNs hovedkvarter. Deretter vil turen gå til Washington hvor de vil besøke Capitol Hill, Det Hvite Hus og alle de berømte severdighetene.

Utdelingen av premiene foregikk torsdag 8. februar i KKGs nydelige sal «Boksamlingen», hvor en unik boksamling holder hus. Det ble en verdig stund hvor kandidatene hadde invitert sine skolekamerater, faglærerne, med primus motor og kontaktlærer Ann Kristin Holte, Tor Løseth, Odd Fellows lokale leder, Selle Marie Horntvedt, Camilla Collets leder, Liv Langfeldt Olsen, komitéen og andre fra losjen var til stede.

Rebekkalosjen gratulerer hjerteligst de verdige vinnerne og vi gleder oss til foredrag av Tuva etter hjemkomsten.

Les vinnerstilen til Tuva Marie Hepburn her:

Den gylne leveregel i vår tid

Den gylne regel er en global leveregel som vi finner i de aller fleste religioner og livssyn. I alle de fem verdensreligionene og i livssynshumanismen finner vi en form for den gylne leveregel. De er alle formulert litt forskjellig men essensen i regel er: "Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg." I denne teksten skal jeg drøfte den gylne leveregel i vår tid opp mot FNs arbeid for menneskerettigheter. Jeg vil fokusere på hvordan fattigdom, brudd på menneskerettigheter og fordeling av goder i verden alle på sine måter påvirkes av den gylne regel. Til slutt vil jeg drøfte om den gylne regel fortsatt er aktuell og hva slags rolle den spiller i vårt moderne samfunn.

Hva man legger i den gylne regel er ikke entydig. Den finnes formulert på mange ulike måter og den er en viktig grunntanke i mange av de religionen vi har i dag. Helt tilbake til Shawnee indianerne og Immanuel Kant på 1788 finner vi den gylne regel (Wikipedia, 2017). Den er formulert på mange måter men handler alltid om at "Det du vil at andre skal gjøre mot deg må du gjøre mot de."

FN - De forente nasjoner, er en organisasjon som ble dannet 24. oktober 1945 etter andre verdenskrig. Målet med å etablere FN var å hindre en ny verdenskrig. Siden den gang har FN som organisasjon utviklet seg mye. I dag jobber FN med å sikre fred, skape utvikling, sikre menneskerettigheter for alle og redusere klodens klimaproblemer. Et viktig mål for FN er å minske forskjellen mellom fattige og rike i verden. Nesten alle land i verden er med i FN og medlemstallet per i dag er på 193 land. For å kunne jobbe mer konkret for å oppnå målene sine har FN 17 bærekraftsmål. Disse skal være med på å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. FNs slagord er, "Leaving nobody behind" og det er viktig at de mest sårbare menneskene blir prioritert (Forente nasjoner, 2017). Kanskje er det akkurat FN som den forskjellen i verden som trengs.

Mange mennesker i den vestlige delen av verden er blitt svært bortskjemte, vi klager hvis vi ikke får det akkurat som vi vil eller har det nyeste av alt. I følge statistikk fra FN lever 767 millioner i ekstrem fattigdom i dag, som betyr at de lever på under 1,9 dollar om dagen. Dette er en forbedring fra 1999 da 1,7 milliarder levde under fattigdomsgrensen. (Forente nasjoner, 2017). Når vi ser disse store forbedringene, så ser vi at FN fungerer. Likevel er det langt igjen før målet om å utrydde fattigdom er nådd.

Hvis det er sånn at den gylne regel er en aktuell leveregel i vår tid, er det slik at du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Med andre ord kan vi snu på situasjonen og spørre oss selv: "Ville jeg likt om det var meg som levde i ekstrem fattigdom?" Svaret er jo selvfølgelig nei, og da kan vi heller ikke akseptere at våre medmennesker lever i en slik fattigdom mens vi selv i sammenligning lever i uendelig luksus. Ut ifra den gylne regel så kan vi ikke bare godta at mennesker er fattige.

"Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si det er sørgelig stakkars dem." Vi vet at det skjer forferdelig ting rundt i verden hver dag, det bemerkelsesverdige er at vi ikke gjør mer for å stoppe dette. Vi kan ta et historisk tilbakeblikk til tiden der slavearbeid var viktig for de rike, vestlige land og de utnyttet mennesker på en forferdelig måte. I kolonitiden ble mellom 12 og 15 millioner afrikanske slaver sendt til Amerika for å jobbe (Hestvik, 2017). I Amerika ble det produsert bomull, sukker og andre råvarer som igjen ble brukt til å lage ferdigvarer til stor fortjeneste for vestlige land. Det var et klart syn på den tiden om at mennesker hadde ulik verdi, og at man slett ikke trengte å behandle alle mennesker på en s måte man selv ønsket å bli behandlet på. Heldigvis ble slaveriet forbudt i engelske kolonier i 1833 og i Amerika i 1865, man innså at slik behandling av mennesker er et alvorlig brudd på menneskerettighetene (Hestvik, 2017).

Lærer vi mennesker av historien? Dessverre må vi svare nei på det spørsmålet, selv om alvorlige brudd på menneskerettighetene kanskje tar en litt annen form. I nyere tid er det også grusomme eksempler på slaveri og utnyttelse av mennesker. Ifølge FNs arbeiderorganisasjon ILO, er det 21 millioner menn, kvinner og barn som lever i moderne slaveri (Berntsen, 2014). Det kan være menneskehandel, gjeldsslaveri, tvangsarbeid eller barnearbeid. I forbindelse med VM i Qatar i 2022, er det tusenvis av slavearbeider som trolig vil bli utnyttet på en slik måte at det fører til deres død. Mange av dem dør av hjerteinfarkt, hjertesvikt eller ulykker på arbeidsplassen. Det sier noe om hvordan arbeidsvilkårene er. Arbeiderne sier at de blir nektet gratis vann selv om de jobber i 50 grader celsius. I tillegg får de minimalt eller ingen mat og lønn. Nesten 90% av alle som jobber der er innvandrer og mange av dem er fra Nepal. Ram Kumar Mahara forteller om hans opplevelser fra Qatar, han sier "Da jeg sa ifra om at vi trenger mat, ble lederen veldig sint og kastet meg ut av arbeidsleiren der jeg bodde og i tillegg nektet å betale meg noe som helst." (Pattisson, 2013). Hvorfor skjer dette? For at vi skal kunne bli underholdt? Hva med den gylne leveregel? Hvordan kan mennesker behandle andre mennesker på denne måten?

Hvilke sanksjoner kan et land møte hvis man oppdager disse bruddene på menneskerettighetene? FN kan bryte inn med makt hvis det rapporteres om overtramp mot innbyggere i et land. Det er utarbeidet et sett med regler som heter "Ansvar for beskyttelse" der det står når FN kan bryte inn militært (Forente nasjoner, 2017). I flere land lider befolkningen under borgerkriger. Afghanistan er et av disse landene. Mer enn tretti år med krig har ødelagt mulighetene for Afghanistan til å utvikle seg som resulterer i at landet nå er fattig. I et land som dette blir menneskerettighet brutt hele tiden og det kan være vanskelig eller nesten umulig å gjøre noe med det.

Fordelingen av goder i verden er veldig urettferdig. I noen land lever befolkningen stort sett i overflod, mens i andre land er hver dag en kamp for å overleve. Krig og konflikt er med på å ødelegge sjansen for befolkningen i enkelte land. Det virker på meg som om de fleste mennesker har et fokus hvor det viktigste er at de selv har det bra og at man reflekterer lite over hvordan andre har det. Hvis alle skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig amerikaner måtte vi hatt 3,8 jordkloder (Forente nasjoner, 2017). Mens i fattige land er dette tallet langt under 1 jordklode. Denne overforbrukene av ressurser i vestlige land er ikke bærekraftig. Den er kun bærekraftig så lenge vi aksepterer at andre mennesker lever i fattigdom, så lenge vi tåler så inderlig vel at ressursene ikke fordeles rettferdig her i verden. Så lenge vi vender det blinde øyet til og aksepterer en annen behandling av andre mennesker enn den vi hadde akseptert for oss selv.

Hva kan vi som enkeltmennesker gjøre for å skape en endring? Hvordan kan vi sammen gjøre den gylne regel mer handlekraftig, slik at den ikke bare blir tomme ord? Mange mennesker opplever at det er vanskelig å gjøre en forskjell alene, men dette kan vi ikke godta. Det er alltid noe vi kan gjøre. Det aller første er å bevisstgjøre oss selv på at det finnes fattigdom og urettferdighet i verden og ikke bare leve i vår egen lille boble. Deretter kan man demonstrere eller sette i gang politiske aksjoner eller man kan støtte ulike bistandsorganisasjoner og veldedighetsarbeid. Man kan også være med i, eller støtte organisasjoner som Røde Kors, Redd barna, Kirkens nødhjelp og Care (Hestvik, 2017).

Det viktigste tror jeg likevel er de valg vi gjør hver dag. Våre valg kan være med på å øke eller utrydde fattigdom, så det er viktig å være bevist. Ved å kjøpe Fair Trade matvarer sikrer du en sikker og rettferdig handel, der de som gjør arbeidet får en rimelig andel av pengene. For oss som forbrukere koster ikke dette så mye, men kan gjøre en betydelig forskjell for mennesker som ikke har hatt de samme mulighetene som oss. Forbruk og etisk handel er et svært viktig område, der vanlige mennesker kan være med på å endre skjevheter i verdenssamfunnet. Det er viktig at vi passer på hvor klærne våre er kjøpt og at de ikke er produsert gjennom barnearbeid. Hvis vi skal nå FNs mål om å utrydde fattigdom trenger alle barn i alle land utdanning. Da nytter det ikke å bli satt til å produsere klær tolv timer om dagen for store selskaper som skal selge billigst mulig til et bruk-og-kast samfunn i vesten. Ved å ta et standpunkt om ikke kjøpe klær man ikke vet hvordan er produsert, legger man press på de store selskapene slik at de ikke kan fortsette med det som faktisk kan kalles for moderne slavearbeid i fabrikker i land som India og Bangladesh. Dette fordrer selvsagt at man må være villig til å betale mer for klærne sine, og kanskje ikke kunne kjøpe så mye. I rettferdighetens og den gylne regels navn.

I teorien bør det være den viktigste regel vi har. Tenk hvor bra alle hadde hatt det hvis de bare gjorde mot andre det de ville at andre skulle gjøre mot dem. I mange land er menneskerettighetene en del av grunnloven. Norge er et av disse landene. I Norges grunnlov, kapittel E, står mange av menneskerettigheter som for eksempel retten til liv, forbud mot tortur, slaveri og tortur, retten til utdannelse og rett til likhet for loven (Strand, 2017). Dette er alle menneskerettigheter som FN gjennom bærekraftmålene skal oppnå innen 2030. I FNs menneskerettigheter paragraf 1 står det at: "Alle mennesker er født fri og bør behandles likt" og dette er viktig i alle samfunn. Hvis vi studerer alle menneskerettighetene grundig og ser hva de egentlig står for ser vi at den gylne regel er en enkel oppsummering av alle menneskerettighetene. Derfor er gylne regel på en måte en grunnsynet i FN. FN er en global organisasjon med 193 medlemsland som alle kjemper for menneskerettigheter for alle og da også for den gylne regel. Den gylne regel er en viktig del av vårt samfunn eller i hvert fall så bør den være det.

I praksis må vi dessverre innse at den gylne regel ikke fungerer optimalt. Det er et stort skille mellom teorien om regelen og realiteten. Slik vi har sett igjennom teksten, er både slaveri, brudd på menneskerettigheter og fattigdom eksempler der både ledere av land og den vanlige mann i gata lukker øynene for den gylne regel. Vi må våge å stille spørsmålet om vi er blitt for egoistiske og selvopptatt for at denne regelen kan fungere?

For å oppsummere er den gylne regel en viktig regel som hadde gjort verden til et bedre sted hvis den hadde blitt fulgt. Når FNs menneskerettigheter kan oppsummeres i den gylne regel så ser vi hvor viktig den er. Uansett kan man ikke følge regelen til en hvert tid fordi det er enkelte tilfeller der regelen utgår. Det å følge regel i praksis er derfor ikke så lett som man skulle tro. Er vi blitt for overprivilegerte slik at vi kun gjør det som er best og enklest for oss selv? Hvis dette er tilfelle, henger den gylne leveregel i en tynn tråd. Hvis FN på vegne av nesten alle land i verden velger å bygge sitt arbeid på prinsippet i den gylne regel, synes at vi som mennesker også bør velge denne regelen i våre liv. Det er ikke så vanskelig og det skader oss ikke å tenke på noen andre. FN har gjennom lang tid gjort verden til et bedre sted, nå er det vår tur. Vi må gjøre en forskjell før det er for seint. Så til slutt vil jeg oppfordre alle til å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.

