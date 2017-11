20 ting du må slutte med etter 20-åra

Hver livsfase krever en liten oppgradering. Her er 20 ting du må slutte med, når du er ute av 20-åra. Dette handler ikke om alder, fordi kroppen oppfører seg omtrent likt om du behandler den ålreit. Dette handler om verdighet.

20) Longboard

Skateboard er greit, ut over at det aldri har funket som fremkomstmiddel, samt det faktum at ingen norske skatere noen gang har klart å lande et triks (kilde: egne observasjoner utenfor Rådhuset, Tinghuset og melkerampa på Feviktoppen). Fallitterklæringen er longboard, som er like funksjonelt som en rullator med støttehjul og enda mindre sexy.

For en tid tilbake ble jeg påkjørt av en 35-åring med fullskjegg (og tilhørende lue for å dekke over månen), som kjørte longboard på Kiellandsplass – mens han spilte Gameboy med støydempende høretelefoner.

Bare for å sette to streker under hvor pikk han var, hadde han også en T-skjorte med bilde av et skjegg og en eller annen ironisk undertekst jeg ikke fikk med meg fordi jeg var for opptatt med å bli påkjørt for deretter å bli holdt ansvarlig for påkjørselen. Jeg observerte ham senere på dagen da han tok bussen hjem, fordi oppoverbakke tydeligvis ble for mye for ham. Hvis du misset ungdommen din, så er det trist, men ikke gjør det til mitt problem. Du får en Supernintendo til rundt 1500 kroner, og da kan du feile innendørs i stedet.

19) Skryte av hvor lite du forbereder deg

Generasjonen som vokste opp på 90-tallet, har fått det for seg at mangel på innsats er imponerende. Men om du tviholder på det som ga deg cred på ungdomsskolen, kan du like gjerne beholde piggsveisen, flannellskjorta og MSN-statusen hvor du utnevnte deg selv til kretsmester i fingring. Ingen bryr seg om hvor lite du forbereder deg, kun om resultatet.

Skal jeg ta en blindtarmsoperasjon, er jeg ikke interessert i å høre at legen gjorde en grei jobb til tross for at vedkommende “festa hele natta og faen ikke visste hvor blindtarmen var en gang”, jeg vil ha noen som legger stolthet i det faktiske resultatet.

18) Droppe avtaler

Å droppe avtaler når du er 20 går greit, fordi, la oss være ærlig, ingen ting du gjør har konsekvenser uansett. Å ikke møte opp til en avtale når andreparten har én kveld fri i uka, takket nei til en god jobbmulighet, anskaffet barnevakt eller skuffet samboeren, er ikke like friskt, gresshoppe.

17) Stemme blankt

Det finnes en alder hvor du kan lure folk til å tro at å stemme blankt, fordi man har glemt å lese aviser på tre måneder, er et politisk standpunkt. Hint: dette er ikke i 30-åra.

16) Respondere emosjonelt

Ettersom samfunnet ikke legger opp til at man må bli voksen før man har studert et fullstendig ubrukelig fag på Blindern i sju år, for deretter å utsette tilbakebetalinga av studielånet i ytterligere tre år, kan man i teorien tillate seg å leve i “verden skylder meg noe”-bobla frem til man er om lag 30.

Så kommer tiåret derpå, hvor ingen bryr seg om graden din om religiøse særuttrykk blant eskimoer på 1700-tallet, du lærer på den harde måten at det ikke finnes en offentlig klageinstans du kan få trøst av om kompisen din dør av kreft, samt det faktum at arbeidsplassen ofte er den eneste dramafrie instansen det moderne menneske har å klamre seg til og ikke en arena for å ventilere det faktum at du ikke klarer å få SIMS-familien din til å funke en gang.

Det funker ikke å holde ting inni seg, men finn en fungerende ventil: skaff deg en boksesekk, eller en blogg med 73 månedlige lesere, din passiv-aggressive jævel.

15) Passiv-aggressivitet

Aggresjon er sunt, passiv-aggresjon er feigt, og om du tror det var det jeg begikk i setningen over så er jeg krenket. Uansett, du må renske språket ditt for uttalelser som “det går sikkert greit” – enten går det greit, eller så går det ikke, og om du har et problem med noe, så si det – eller bit det i deg og gjennomfør det. Og jeg vil ikke høre et eneste “eh, ok..?”, ok..?

14) Klage offentlig på foreldrene dine

Foreldrene dine var sikkert yngre enn det du er nå da de fikk deg, og du er i den alderen hvor du innser at man definitivt ikke har peiling på noe som helst selv om man på papiret er 15 kilometer forbi voksenmerket, så ta et blikk på alle de pinlige statusene, baksnakkingene, knuffingen på bussen fordi noen gikk på i det du ville gå av og de middelmådige karrierevalgene og middagsalternativene du selv har begått de siste månedene og klapp igjen.

13) Spise dritt

Hei, gjett hva, kroppen du sitter med nå er ikke et resultat av alderen din, men resultatet av at du har en app hvor du kan få andre til å sykle maten hjem til deg for 30 kroner. Bra alternativ for hektiske dager, men har du virkelig fortjent det nanbrødet og den ekstra vårrullen?

12) Ikke trene

Husk: Netflixmaraton er ikke maraton.

11) Kritisere all kultur som har kommet etter at du tok deg fastjobben du kommer til å dø i

Jeg er også enig med at den beste musikken ble laget på 90- og tidlig 2000-tallet, eller på 70-tallsskiver jeg kom over i samme periode, men jeg vet samtidig at dette er feil. Kulturuttrykk er knyttet til følelsen du hadde på tiden du først ble eksponert for dem. 74, 75 eller Lemontree er ikke gode låter, selv om du debuterte seksuelt til dem, og det er helt greit at noen lager en ny versjon av Ducktales.

10) Skrive lister over hvordan andre bør oppføre seg

Ingen liste fra ironigenerasjonen er komplett uten et sleivete selvspark, for å ta luften ut av en eventuell kritikk. Helt ærlig, jeg aner ikke hvorfor du leser dette, men det gjør du tydeligvis. Jeg lover at de neste punktene er bedre, morsommere og sjukt lærerike.

Tegning: David Skaufjord

Alle krav til hvordan andre skal oppføre seg, har utgangspunkt i idéen om at man selv gjør alt riktig. Det vil man alltid føle at man gjør, men etter 20-åra bør man sitte med nok eksempler på at det sjelden er tilfellet.

9) Baksnakke

En konstant kamp, ettersom alle åpenbart blir mer idiotiske jo eldre de du blir. Igjen, man må ventilere, men om man ikke evner å ta konfrontasjonen direkte, gjør man sannsynlig vondt verre ved å bitche bak folks rygg, ettersom 1) ca. ingen har noen gang holdt på en hemmelighet, og 2) du fremstår som en person som bitcher bak folks rygg.

Fiks problemet, bit det i deg, eller finn en av de ekstremt få personene som faktisk klarer å holde tett om dette, og som du også faktisk kan gjengjelde tjenesten til ved å både lytte til og holde tett for når de skulle trenge det. Jeg har to slike personer i mitt liv, og det holder lenge.

8) Skylde penger

Om du låner penger, så kjøper du ikke øl før du har betalt dem tilbake. Økonomi er kult å drite i, helt frem til du skjønner at konsekvensene rammer alle andre enn deg selv.

7) Dytte problemer til morgendagen

Suksess eller mangel på sådan er som økonomi. Alt forrenter seg, i positiv eller negativ retning. Karma finnes, ikke kosmisk, men rent mekanisk. Ingen økonomiske problemer har noen gang blitt løst ved å gå til inkasso, ingen helseproblemer har løst seg ved å vente med å gå til legen, problemer i parfohold vil ikke “gå seg til” og det råtne veggpanelet på hytta ble til råte i bjelkelaget året etter, helvete heller.

6) Ignorere magefølelsen din

Fort, nevn tre eksempler på at du har ignorert magefølelsen din, med positivt resultat.

Hver gang du kjenner den følelsen, ja den ja, så er det kroppen din som skriker til deg med titusenvis av erfaringstimer om hva som er riktig å gjøre, og hver gang du ignorerer dette så har du fortjent straffen.

5) Ikke følge interessene dine

Midtlivskrisa, som har blitt parallellforskjøvet 10-15 år med resten av det menneskelige utviklingsforløpet, omhandler møtet mellom livet som kunne blitt og den forsinkede oppdagelsen av ens egen dødelighet. Angsten er proposjonal med summen av dårlige valg man har tatt, i møtet med en ideen om hvor man burde ha vært.

Det er ikke alle forunt å jobbe med hobbyen sin, og de som gjør det, vet hvor lite glede det tidvis er i dette når rutine og andre folks forventninger kicker inn. Men man skylder seg selv og menneskene rundt seg å dyrke interessene sine, for å opprettholde en positiv nitrogenbalanse.

Den beste tiden å begynne med noe var for 15 år siden, den nest beste er akkurat nå, og jo, du har tid til å skrive romanen din fordi det tar 1 time å skrive en side, og 1 time hver dag blir 365 sider på et år, halvparten av alle bøkene på Flamme Forlag ligger på om lag halvparten av dette og du bruker for øyeblikket tiden din på å lese en forpult blogg, som du kom over på sosiale medier, som du igjen lovet deg selv å slutte med under #metoo-skandalen, men ble værende i, fordi, vel, det var sjukt mange funny videoer der og hvem vet hva Bjørg fra 8b gjør i disse dager.

4) Etterlate noe skriftlig som ikke kunne stått på forsiden av Dagbladet grava di

Gjett hva, Snapchats blir faktisk lagret, mail blir videresendt og responsen du hadde 22. Juli på Facebook var ikke helt innafor når det viste seg hva som faktisk hadde skjedd, var den det?

Om 100 år kommer Facebook til å være en gravplass for milliarder av døde mennesker, hvor oldebarna mest sannsynlig har bedre søkemotorer enn det du har nå for å finne ut hva bestefar mente om hvor sprø Hillary var 1 uke før valgresultatene var inne, wops.

Og ja, Gmailen din er hacket for årevis siden, men du har vel garantert skiftet passord siden den gang, har du ikke?

3) Se film i 4dx

Jeg har alltid mislikt utsagn a la “dette er to timer av livet mitt jeg aldri vil få igjen”, etter som all tid er tid du ikke vil få igjen. Men etter å ha sett Blade Runner 2049 i 4dx, med en iskald vannpistol montert foran trynet mitt og en blåseventil i venstre øre og en finger som poket meg i ryggen hver gang noen ble knivstukket, noe de ble hele jævla tiden, er jeg villig til å si at dette er 1 time og 57 minutter av livet mitt jeg aldri vil få igjen til å se Blade Runner 2049 for første gang.

Så som en motvekt til punkt 11, vil jeg si at man ikke trenger å være positiv til alt fordi det er nytt. Gasskamrene var nye i sin tid de også.

Helvete, der kom Hitlersammenligningen

2) Ikke sammenligne med Hitler

Hitler har ødelagt debattkulturen, på samme måte som Trump har ødelagt stand-up.

1) Drikke dårlig kaffe

Lykke kan måles i antall hyggelige småstunder man har i løpet av en dag, sammenlagt med de hyggelige storstundene man har sånn ca 3 ganger i året. Den enkleste måten å gå i pluss med denne ligninga, er å drikke god kaffe, en av de fem hovedkildene til daglig lykke, som du også har direkte kontroll over.

Aldri drikk dårlig kaffe hjemme, aldri server noen dårlig kaffe, og aldri, aldri bli i en jobb med et dårlig kaffetilbud – det sier alt om hvor lite arbeidsgiver verdsetter deg som menneske.

Ærbødigst,

din venn David