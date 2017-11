Fylkeskulturprisen til Kathrine H. Bringsdal

Fylkeskulturprisen består av en sjekk på kr 50.000 og et kunstverk signert Gro Suvatne.

Kathrine Holmegård Bringsdal (f. 1945) har arbeidet som husflidskonsulent i Vest-Agder i perioden 1993 -2015. Hun har både gjennom sitt yrke, og ikke minst på frivillig basis, vært en viktig kunnskapssamler og formidler av tekstile teknikker og tekstilhistorie. Bringsdal behersker alt fra broderi til veving av lindebast, og formidler sin unike fagkunnskap om bruksfunksjon, behandling, konservering og rekonstruksjon av gamle tekstiler og folkedrakter på en fremragende måte.

Avgjørende støttespiller

I flere år var Bringsdal en del av Vest-Agder fylkeskommunes museumstjeneste og har bl.a. vært en avgjørende støttespiller for Vest-Agdermuseet.Gjennom konkrete oppdrag for museene i Vest-Agder, har hun registrert og reddet tekstiler med stor historisk verdi. I tillegg har hun vært medlem av Bunad- og folkedraktrådet, og en viktig bidragsyter i Norges husflidslag.

Bringsdal har stor ekspertise om folkedrakttradisjoner i Vest-Agder, spesielt draktene i Mandalen og dalførene i indre-Agder. Hun har gjennom sitt arbeid, forankret og belyst Vest-Agderbunaden som ei regional og nasjonal folkedrakt.

Vest-Agder fylkeskommune har hatt et tett samarbeid og mye hjelp av Kathrine Bringsdal. Hun har gjennom flere år vært formidler og spredt kunnskap og entusiasme gjennom ulike prosjekt i Den kulturelle skolesekken i fylket. Mange tusen elever rundt i Vest-Agder har i årenes løp fått del i verksteder, utstillinger og annen formidling gjennom opplegg som Lin- fra strå til tråd, Fremmed sus i serken (draktutstilling i Mandal) og demonstrasjoner av farging av tøy med naturfarger på vikingmarked på Tingvatn i Hægebostad. Hun er en glimrende formidler, kunnskapsrik og entusiastisk.

Mange utstillinger

Bringsdal har også bistått med fagkompetanse i mange utstillinger og deltatt med produksjon og/eller rådgivning i utstillingsarbeidet, bl.a. den arkeologiske utstillinga om folkevandringstida på Minne kultursenter i Åseral 2011, vikingtidutstilling på Nordberg fort i Farsund 2009, steinalderutstilling i Søgne gamle prestegård 2013 og ei vandreutstilling om samisk kunst for Den kulturelle skolesekken 2009. Denne vandreutstillingen har siden vært lånt ut til flere andre steder i Norge.

Bringsdal er levende opptatt av husflid og tekstiler. Ikke bare fra Norge, men fra hele verden- og har oppsøkt steder i verden som er spesielt kjent for dette. Hun er en ressursperson og et "jamenneske". Hennes væremåte har gjort det lett for hvem som helst å kontakte henne.

Kathrine Holmegård Bringsdal er en unik og uvurderlig kapasitet for alle som arbeider med tekstil- og kulturhistorie i landsdelen.