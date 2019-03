BLOGG: «Hvordan takler du avslagene?» «Hva skal du gjøre når du er ferdig med Phantom?»

Jeg skjønner godt at jeg får disse spørsmålene og at folk flest ikke forstår hvordan jeg kan jobbe i et yrke som er så usikkert. Det er nye prosjekter hele tiden og jeg har ikke en fast jobb i sikte. Jeg jobber så å si døgnet rundt og jeg legger det ikke fra meg når jeg kommer hjem.

For øyeblikket er jeg skuespiller i «Phantom of the Opera» på Folketeateret, har prøver på konserten jeg skal ha på Cafeteateret 5. mai, prøvefilmer, prøvesynger til film, jobber med søknader om støtte til julekonsertturné, spiller inn kor til Folketeaterets jubileumsforestilling, øver til Spaserstokken-konsert, øver til flere eventer og underviser i sang. Oi, det var mye forskjellig, tenker du kanskje nå. Hehe, jeg syns det er helt perfekt.

Som ung og lovende sangelev hadde mange tro på meg og sa at dette kunne virkelig bli en karriere. Men da jeg ble eldre og snart ferdig med studiene, kom skepsisen frem hos mange. Skulle jeg virkelig satse på dette som et yrke? Å være artist er altfor krevende og det er jo nesten umulig å få jobb. «Ja, du må bare reise til England og ha det gøy mens du kan, for når du blir voksen må du få deg en ordentlig jobb…»

Jeg husker hvor provosert jeg ble. Jeg var jo ikke i England for å ha det gøy i studietida, jeg var der for å bli god på det jeg ville jobbe med. «Jeg skal vise deg!» tenkte jeg.

En stund var dette motivasjonen min, men jeg har ikke klart å fortsette med «Jeg skal vise deg-taktikken». Det ble et fokus på å prestere og på at andre skulle få bestemme hva det ville si å være vellykket. Jeg ville ikke gjøre dette for at andre skulle bli fornøyd og jeg skjønte at hvis dette skulle faktisk være min jobb og noe som jeg vet krever alt av meg, så må jeg gjøre det fordi jeg oppriktig elsker det. Så jeg skiftet taktikk og fokuserte på det jeg drømmer om og det jeg ønsker å oppnå.

De som stilte meg de kritiske spørsmålene hadde jo selvfølgelig mange riktige poeng. Når jeg ble voksen, ble det mye vanskeligere. Arbeidsmengden er tidvis enorm og det er et nåløye på hver eneste produksjon. Noen ganger blir jeg kjempelei meg når jeg får nok et avslag på en audition, og dager med forkjølelse når man skal synge kan være skikkelig stressende. Men skulle jeg ikke satset alt på drømmen min fordi at noen sa at dette er vanskelig? Skulle åtte avslag på to måneder få meg til å gi opp?

Nei. Jeg har bestemt meg for at min glede og lidenskap alltid vil være varmere og sterkere enn negativitet. Jeg må bare gå til verks og finne ut hvordan jeg skal nå målene mine. Og her er kreativiteten min beste venn.

«Blir du ikke sliten?» «Du må jo ha en enorm arbeidskapasitet?!» Tja, kanskje jeg har det, men når du elsker å holde på med noe, får du krefter du ikke visste at du hadde. Når du eliminerer de negative tankene fra arbeidet ditt, vil det påvirke måten du gjør jobben på. Jeg lager meg lister og stiller høye krav til meg selv, men jeg er også veldig opptatt av å ha det gøy og kose meg. Så ja, jeg dro til England og hadde det kjempegøy mens jeg studerte musikal, men den gleden tok jeg med meg inn i arbeidslivet mitt og derfor ble dette min ordentlige jobb.

Først og fremst måtte jeg finne ut: Hvordan skal jeg få jobb? Hvilke egenskaper har jeg og hvilke må jeg få meg? Foruten å sørge for at jeg er i god danseform og alltid utvikler instrumentet mitt, fant jeg fort ut at jeg måtte bli dritgod på søknadsskriving og på å arrangere egne konserter.

Jeg har vært på Excel-kurs, produksjonskurs og markedsføringskurs på Skuespillersenteret slik at jeg kunne utvikle meg med å skrive budsjetter og søknader. Jeg tar månedlig sangtimer, dansetimer og masterclasser for å utvikle meg mer som artist. Jeg strukturer hverdagen min sånn at jeg får øvd på alle de forskjellige jobbene jeg skal gjøre, samtidig som jeg får trent og gått på nettopp den forestillingen som inspirerer meg.

Som ung voksen er jeg enormt takknemlig for at lidenskapen min har blitt den ordentlige jobben min. Drømmen jeg har hatt hele livet om å bli musikalartist har gått i oppfyllelse, men de konkrete målene for hva jeg skal gjøre forandrer seg stadig. Men jeg har lært meg å kjenne etter, og så lenge hjertet mitt er i prosjektene, vet jeg at det er rett.

Aldri la noen fortelle deg at du ikke kan få det til. Hvorfor skulle det stemme? Sannsynligvis blir ikke veien til drømmen akkurat slik som du hadde forestilt deg, men hva om den blir enda bedre?

Hold your dream!

Trine Bariås-Kvitstein er 28 år og kommer fra Kristiansand. Hun er musikalartist og har de siste årene jobbet i store musikaler ved Folketeateret og Chateau Neuf i Oslo og Kilden Teater- og Konserthus. Mer info på: www.trinebarias.no.

