Kaffeinkludering

Kaffe er godt. Jeg liker den med mye melk og skum. Kanskje litt kanel eller kardemomme. Ikke alle jeg møter liker kaffen akkurat sånn. Det har jeg respekt for og forsøker å finne ut hvordan hver og en vil ha sin kaffe servert. I dette kaffemøtet tenker jeg at det kan være lurt å ha en god tone, bruke et språk som er nøytralt og imøtekommende slik at stunden kan bli god. Kaffen blir også bedre når stemningen rundt kaffekoppene er fylt med positiv nysgjerrighet kombinert med å ville den andre vel.

Ikke alle er enig med meg i denne tilnærmingen. Jeg møter av og til mennesker som overrasker meg med å ha en helt annen tilnærming til både kaffedrikking og sosial omgang med folk. De er ikke opptatt av å møte den andre på en god måte eller servere kaffen slik den de møter ønsker å få den servert. Kaffen skal drikkes slik den alltid har vært drukket; svart, litt besk og helst sammen med de samme folkene.

Å komme ny til et miljø og finne sin plass er en prosess som krever at flere er involvert. Det er utfordrende å drive inkludering helt alene. Et sted å drive inkludering alene kan være på en kaffebar. Ser du noen som drikker kaffe og sitter alene, kan du våge deg bort og spørre om du kan sette deg ned.

I denne øvelsen må vi huske på at vi er i Norge. Her går vi helst ikke på kafe alene og vi snakker i alle fall ikke med fremmede på kafe. Det kan vi kanskje gjøre dersom vi har fått i oss et visst antall alkoholenheter. Uansett, for at det skal bli en god kaffestund, er du avhengig av at den du snakker til er positiv til kaffefremstøtet ditt for at du skal komme deg noen vei med inkluderingen.

Her er det flere muligheter for utfall av situasjonen. Et utfall kan være den klassiske: ”Nei, det passer ikke at du setter deg her, jeg venter på noen andre!” eller ”Hei, ja hyggelig om du setter deg ned. Det hadde vært fint å ha noen å drikke kaffe sammen med.”

I «Nei det passer ikke at du setter deg her, jeg venter på noen andre» -svaret kunne ha valgt å føye til, ”om du synes det er ok, er du velkommen til å sette deg sammen med oss”. Men ofte er disse kaffedrikkerne mer opptatt av å holde seg inne med de samme folkene de alltid har omgitt seg med. De drikker gjerne kaffe med litt fløte. De har sin egen agenda om hvordan livet skal leves og hvordan man omgås andre folk.

Kaffe mocca, latte og cappucino passer ikke inn. Kommunikasjonsformen ”kaffe med fløte”-mennesker benytter, preges av baksnakking, utestenging og hersketeknikker. ”Kaffe med fløte” bruker fløten til å pynte på fasaden, slik at det svarte beske i kaffen ikke skal smake riktig så stramt når de nyter sin drikk.

«Hei, ja hyggelig om du setter deg ned. Det hadde vært fint å ha noen å drikke kaffe sammen med»-folkene har en litt annen tilnærming til livet, mennesker og kaffe. Jeg ser for meg at de har en evne til å gi nye kaffesmaker og sammensetninger en sjanse.

Kaffe med chilli kan bli en tanke hot, men de er villig til å gi drikken en sjanse. Det samme gjelder folk. Det å ha en åpen og imøtekommende holdning og ikke minst være positivt nysgjerrig på hvem og hva dette nye kaffedrikkende menneske kan være, tenker jeg er en god grunnholdning til livet generelt.

Er du blant dem som drikker kaffe med en dæsj omgjengelighet? Jeg drikker av og til te.