Amerikansk DJ til gratis kirkekonsert

KRISTIANSAND: Det tok helt av da EDM (electronic dance music)-bandet LZ7 i fjor hadde gratiskonsert i en fullstappet Randesund Misjonskirke. 12. januar kommer konseptet tilbake. Neon Feather, en amerikansk DJ, blir flydd fra Charlotte i USA til Kristiansand for å lage et show for den lokale ungdommen.

– Vi vil gi ungdom en positiv opplevelse av kirke! sier Mats Sveindal begeistret.

Han er arrangør for konserten sammen med Rolf Henrik Karlsen og Marius Hodne. Sveindal fortsetter:

– Vi satt med et ønske om å arrangere noe for de som vanligvis ikke ville gått inn dørene til ei kirke, og landet på at en konsert med høy lyd og et rått lysshow er noe som ville falle i smak hos de fleste. Vi forstår at det kan oppfattes utradisjonelt med en EDM-konsert i en kirke, men vi opplever mye støtte og positivitet rundt konseptet. Ingenting er større for oss enn å se ungdom storkose seg i trygge og gode omstendigheter. Samtidig som vi danser og har det gøy sammen har vi også tydelig fokus på at Jesus er personlig og elsker alle som er til stede.

– Grunnen til at det er gratis er fordi vi har et stort ønske om at arrangementet skal oppleves inkluderende og være for alle, og vi ville ikke la inngangspenger være et hinder. Takket være gode samarbeidspartnere er dette mulig, supplerer Sveindal.

For to år siden kom det norske bandet Jesus Loves Electro og holdt konsert, og i fjor sto det britiske bandet LZ7 på scenen. I år flys altså den amerikanske DJ-en Neon Feather inn.

Kirkesalen har en kapasitet på 650 mennesker, og de to foregående årene har det vært smekkfullt. Det kan derfor være lurt for publikum å komme tidlig.

Konserten holdes i Randesund Misjonskirkes lokaler på Søm fredag 12. januar klokka 20. Den er gratis og åpen for alle tenåringer.

