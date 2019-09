Jubileumskonsert fra Twilight/Steam/Inferno

Songdalen 1986: Noen av bygdas musikkinteresserte ungdommer danner bandet Twilight. På ungdomshuset Heimklang finner den 16 år gamle gitaristen Johan Simonsen ut at 14 år gamle Maria Pettersen har fått nytt keyboard til jul. Hun blir med i bandet. Året etter melder de seg på den landsdekkende konkurransen LO-rock og går like godt bort og vinner hele greia med sine to låter Crescending Sky og All Or Everything.

De har et musikalsk sound som virkelig skiller seg ut fra så godt som all annen musikk som blir laget i kjellerlokaler og rockeklubber på slutten av 80-tallet. Dette var ikke heavy metal fra langhårede skrikhalser uten musikalsk talent. Nei, Twilight var atmosfærisk pop/rock inspirert av band som U2, Simple Minds og Icehouse. Dommerne på Rockefeller i Oslo denne kvelden for 30 år siden likte Twilight aller best og ga dem seieren i konkurransen. Premien var innspilling av singleplate hos velrenommerte Alf Emil Eik i Cross Lydstudio i Kristiansand, med Greta Aagre på bakgrunnsvokal og Grappa Records som plateselskap.

Johan Simonsen

90-tallet startet og Twilight spilte trofast sine konserter, mest på diverse spillesteder i Kristiansand som Nattergalen, Rockeklubben og Markens Brød & Cirkus. Publikumsrekorden på Markens Brød og Cirkus ble satt på en av deres konserter. I 1992 skiftet de navn til Steam. Jan-Tore Diesen som spilte keyboard i et band med Johan Simonsen allerede som tiåring, ble nå med i Steam. Flere jenter kom samtidig inn på backing vocals, deriblant Maria som nå konsentrerte seg om koringen.

Året etter spilte de på Quartfestivalen på Christiansholm festning, samme dag som blant annet et av deres forbilder, den canadiske superprodusenten Daniel Lanois. I 1994 ble Steam nummer to i NM i rock, nok en gang på Rockefeller, før de året etter endelig ga ut sitt eneste album, Springtown, som blant annet inneholdt en låt fra Quart-opptredenen i '93.

Så ble det stille fra Steam.

Bandet avsluttet sin karriere med CD-utgivelsen av Springtown, og medlemmene forsvant hver til sin kant. Synthist Jan Tore Diesen har blant annet gitt ut tre album med det fremragende elektronika-bandet Bermuda Triangle mellom 2003 og 2009.

Fædrelandsvennen (arkiv)

For omtrent tre år siden bestemte Johan Simonsen, bassist Helmer Hemnes og trommis Geir Gulliksen seg for at det var på tide å spille litt sammen igjen. De dannet gruppa Inferno, og sommeren 2017 holdt de sin første konsert på Odderøya med instrumentale lydlandskaper som hadde elementer av Pink Floyd. Dette var en ren eksperimentell instrumental konsert, hvor musikken oppsto og ble til mens de spilte fra scenen, men de som dukket opp for å høre på, fikk et innblikk i hva Inferno dreide seg om. Nå, drøyt to år etter leveres det et sett med låter, med vokal framført av Johan.

Derfor følte disse musikerne at det var på tide med en aldri så liten konsert, nok en gang ved Studio 56 på Odderøya. Og hva passet bedre enn å gjøre det hele til en slags jubileumskonsert, med musikk fra alle tre bandene, Inferno, Steam og Twilight? Det var tross alt 30 år siden seieren i 1989.

Erik Kalvik

Den store kvelden 7. september 2019 kom, og det hele begynte med fem låter av Inferno. På en av sangene, kanskje den sterkeste av dem, kalt Come A Little Bit Closer, fikk Johan, Geir og Helmer også med seg Jan Tore Diesen på synth, for øvrig den samme riggen som Diesen har brukt siden 1991.

Inferno er litt hardere i kantene enn Twilight og Steam, men låtene virker like sterke, og fortsatt er det et snev av U2 og gitarspillet til The Edge et sted i lydbildet. VI får virkelig håpe at Inferno gjør mer og ikke minst at det blir en plateutgivelse med tiden.

Etter en pause i konserten var det tilbake til 90-tallet med Steam. Diesen var med på alle låtene, det samme var Maria Rognerud (tidligere Pettersen) på co-vokal. Tittelkuttet fra Springtown ble levert i en meget sterk versjon, det samme ble miljøbevisste Where The Grassland Meets The Hill, i tillegg til låten Naked som ikke er å høre på CD-utgivelsen fra 1995.

Kvelden ble selvsagt avsluttet med tre låter av Twilight. Først en lang instrumental kalt Wounded Sky før vokalisten fra 1989, Bjørn Fløystad, dukket opp på scenen i samme militærgrønne dress som han hadde på Rockefeller for 30 år siden, for å framføre All Or Everything og Crescending Sky. Og sigaretten i hånda hadde han selvsagt også, nå som da.

En storartet kveld for alle involverte. Hvem hadde trodd at man igjen skulle få høre låtene til Twilight og Steam framført live, så mange år etter forrige gang? Ikke la det bli 25 år til neste gang.