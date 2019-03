BLOGG: Egredalsbakken ligger som en gudstro i kveldsstillheten. Jeg går langs jordekanten, hører mitt hjerte og jorda sitt hjerte slå i takt. Jeg stanser ved den store furua ved Skjervedalsmyra, tenker på barnetroen som hviler inne i svartspetthullet. Det er vårkveld og tankene er lette som en unnabakke i april.

Jeg er her. Nå. Om jeg er inne i det eller nået inne i meg, vet jeg ikke. Jeg kan le, gråte, svinge med armene som om de var fuglevinger. To store steiner ved veikanten sier de aldri har visst om misunnelse. Det var her pappa ønsket å bli begravet. Jeg tenker på alt lyset som strømmer igjennom furukronene. Hvor kommer det fra? I klarvær kan en se havet fra toppen av Vereknuden. Vet havet om det?

De gamle snakket om at å sette spor var like viktig som å sette poteter. Potetene berget familien gjennom harde vintre. Sporene berget minnene gjennom tider med lettsinn og flukt fra virkeligheten. Jeg tar opp en hestehov, holder den inntil kinnet som om det var hånda til ho jeg elsker. Jeg tenker på Gregor Samsa: Om jeg fikk velge insekt, ville det blitt en skogmaur.

Kveldssola prøver å bryte gjennom skylaget. Gir opp. Jeg har ikke tenkt å gi meg. Jeg har bare så vidt passert 70. I synsranda ser jeg Kvareheiåsen som en katt som krummer seg, venter på at hånda mi skal stryke den over ryggen.

