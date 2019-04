Gikk videre i nasjonal teaterfestival

12 ungdommer fra Kristiansand Barne- og Ungdomsteater (KBUT) skal 9. mai framføre denne dette stykket på Det Norske Teatret i Oslo. Forestillingen ble først vist som en del av den regionale DUS-festivalen i Agder lørdag 30. mars i Kilden Teater- og Konserthus.

DUS – Den unge scenen er et landsdekkende prosjekt som jobber for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. På de regionale festivalene inviteres alle teatergrupper for barn og unge til å opptre.

– Med så mange flinke teatergrupper i Agder, er det en stor ære å bli sendt videre for å representere regionen under den nasjonale festivalen i Oslo, sier skuespiller i KBUT, Sofie Hangeland Paulsen.

Under den nasjonale festivalen skal ungdommene, i tillegg til å vise sin egen forestilling, se forestillinger til teatergrupper fra de andre regionene i Norge.

– Jeg gleder meg veldig til å se de andre forestillingene som spilles i Oslo under festivalen. Det blir spennende å se hvordan de andre gruppene har tolket de ulike DUS-stykkene, forteller skuespiller Michael Mosvold

Fornøyd regissør

Også regissør Laura Christina Vallenes gleder seg til å vise fram stykket for publikum i hovedstaden.

Hun forteller at hun aldri har jobbet med et ungdomsteater før på denne måten, og at det er noe hun virkelig har lyst til å gjøre mer.

– Det har vært utrolig fint å jobbe med ungdommene i KBUT. De jobber selvstendig og er fantasifulle. Det jeg liker aller best er hvordan de drar hverandre opp, og hvordan de hele tiden passer på å inkludere alle. Det er egenskaper de har, som er svært viktige når man lager teater. Ungdommene gir plass til hverandre og holder et samlet fokus. Og så stråler de spilleglede!

Et drømmepublikum

Skuespiller Henrik Nilsen Mørch forteller at det på festivalen i Kilden var lite fokus på hvem som skulle videre til Det Norske Teatret.

– På festivalen i Kilden var fokuset mest på det å ha det gøy sammen, og det å være et best mulig publikum for hverandre. Selvsagt også å spille en best mulig forestilling. Vi var utrolig konsentrerte på scenen, samtidig som vi koste oss veldig, sier Mørch.

Han forteller at alle teatergruppene så hverandres forestillinger under festivalen. I tillegg kunne familie og venner bestille billetter gratis til forestillingen. Dette førte til fullsatt sal da ungdommene i KBUT skulle vise forestillingen. Den unge skuespilleren snakker varmt om publikummet som fylte salen i Kilden.

– Det er sjeldent vi spiller for et så bra publikum, stemningen i salen var helt fantastisk. Det å spille for så mange teaterglade ungdommer, samt mange støttende venner og familiemedlemmer, er utrolig gøy. Rett og slett et drømmepublikum, sier han.

Han forteller at han er veldig spent på publikummet på Det Norske Teatret i Oslo.

– I Kristiansand hadde vi mange kjente i salen, det blir det nok mindre av i Oslo. Det blir både gøy og spennende å spille for publikummet på Det Norske Teatret. Vår viktigste oppgave er å gi publikum en god opplevelse, dette skal vi selvsagt gjøre også i hovedstaden, sier Mørch.

Vender tilbake til gamle Agder Teater

Forestillingene i Kristiansand vises på gamle Agder Teater, som nå har navnet Teateret. KBUT har siden åpningen av gamle Agder Teater i 1976, og fram til flyttingen til Kilden i 2012, spilt og holdt til på dette teateret. Det blir derfor en fin og spesiell opplevelse for teateret å vise forestillingen i det som tidligere var Agder Teater sine lokaler.

Forestillingen vises søndag 5. mai kl. 17.00 og 19.00 på Teateret i Kristiansand. I Oslo kan man oppleve forestillingen torsdag 9. mai kl. 16.30 på Det Norske Teatret.