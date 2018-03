Fikk Arendal kommunes frivillighetspris

ARENDAL: Halvorsen startet denne klubben (populært kalt «Mekkeklubben») sammen med sin bror Roy Henning i 2008.

Prisen består av relieffet "Vi ser dere" av den unge Arendalskunstneren Stine Jensen, samt 10.000 kroner. Dette ble overrakt onsdag av ordfører Robert Cornels Nordli under klubbkvelden i de nedlagte fabrikklokalene på Nitriden.

Halvorsen har selv bakgrunn fra motorsport og startet klubben for å gi motorinteressert ungdom et sted å være og bidra til et godt nærmiljø. Hver onsdag treffes 15-20 ungdommer på Nitriden. Her lærer de å skru, sveise, utvikle sine praktiske ferdigheter og ikke minst å samarbeide og ta vare på hverandre. Noen deltar også på ulike motorsportstevner. Et flott gratistilbud, som alle kan være med på uavhengig av økonomi.