Kvartett får kunstnerstipend

Theis H.F.C. Irgens, scenekunstner (Kristiansand)

Theis Håvard Finckenhagen Campbell Irgens (f. 1984) fra Kristiansand har produsert og spilt i teaterforestillinger siden 2008. Med en nylig mastergrad i kunstfag fra Universitetet i Agder er han i etableringsfasen som scenekunstner på heltid.

Irgens ønsker å anvende kunstnerstipendet på følgende tre forskjellige produksjoner: Utvikling av et teatermanus i samarbeid med Andreas Røst, et forprosjekt for en større figurteaterproduksjon i 2018/19 og en musikalsk teaterforestilling for barn i samarbeid med Ole Tellefsen. Han viser til en imponerende kunstnerisk virksomhet og et overbevisende engasjement.

Atle Håland, forfatter (Kristiansand)

Atle Håland (f. 1985) bor og arbeider i Kristiansand. I 2010 tok Håland forfatterstudiet i Bø i Telemark. Han har utgitt tre bøker siden debuten på Flamme Forlag i 2015 med den kritikerroste diktsamlinga "Han". Håland har stor interesse for utviklinga av litteraturmiljøet lokalt. Et stipend gir ham muligheten til å arbeide videre med ei diktsamling som utforsker overgangen fra barndom til voksenlivet, tenkt utgitt i 2018. Håland vil også fokusere på ei diktsamling med arbeidstittelen "Skriveøvelser".

Christina Leithe Hansen, billedkunstner (Søgne)

Christina Leithe Hansen (f.1978) fra Søgne har en mastergrad fra Malmø Kunstakademi i Sverige. Hun arbeider spesielt med fotografi som kunstnerisk uttrykksform. Fotografiene har en særegen sort/hvitt estetikk som presenteres på en vakker, men tankevekkende måte.

Motiver av naturlandskap og mennesker befinner seg i spennet mellom det dokumentariske og det iscenesatte. Stipendet skal brukes til å realisere to utstillingsprosjekter som skal vises på Kunstnerforbundet i Oslo og Agder Kunstsenter.

Kenneth Flak, koreograf og danser (Kristiansand)

Kenneth Flak (f. 1975) er fra Kristiansand, men bor for tida i Estland. Flak ble uteksaminert fra Amsterdam kunsthøgskole med en master i fysisk teater og moderne dans. Han har siden 2005 markert seg både nasjonalt og internasjonalt med over 25 koreografier og musikkverk.

Flak er aktiv i Kristiansand der Kilden Teater og Scenekunst Sør er hans viktigste samarbeidspartnere. Han vil bruke kunstnerstipendet på koreografi og programvare til ei danseforestilling. Forestillingen utforsker det interaktive forholdet mellom miljø og medmennesker, inspirert av økosof Arne Næss og fenomenolog Mark Rowlands.