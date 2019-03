Hykleri er faktisk ikke så ille

BLOGG: Yo, under musikkbransjetreffet by:Larm i Oslo forrige helg ble jeg vitne til helt vill bruk av go to-argumentet; hykleri, under en klimadebatt om miljøaktivister, i form av musikere, som flyr til konsertene sine.

Denne anklagen blir man ofte møtt med når du f.eks. er veggis eller i dette tilfellet turnerende artist som offentlig oppfordrer til forsiktighet rundt klimaavtrykk. Musikere sammen med arrangørene er i jobbsammenheng klimaverstinger. Uten tvil.

Men er det ikke bedre å ha dobbeltmoral enn ingen moral, slik KrF-politikeren Tore Storehaug forfekter? Har man ikke i det minste gjort noe og er på vei i riktig retning?

I et NRK P2s Verdibørsen-program deler filosofen David Vogt oss inn i fire ulike idealtyper:

Fornekteren: Når du verken snakker om eller bidrar politisk, og heller ikke begrenser ditt eget klimavtrykk.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Hykleren: Når du snakker om klima og påvirker omgivelsene, men har selv et stort klimaavtrykk.

Asketen: Når du har et akseptabelt klimaavtrykk, men holder det for deg selv.

Etikeren: Når du snakker om klima og bidrar til politisk endring og har et privat akseptabelt klimaavtrykk.

Hvem er du? Det er åpenbart at etikeren er for mange et drømmeideal. Men det interessante her er at hykleren faktisk kommer bedre ut av det enn fornekteren. For da gjør du i alle fall noe. Og min erfaring er at det er fornekteren som ofte kritiserer hykleren. Altså får hykleren 1 poeng, mens fornekteren får 0 poeng. Også asketen får 1 poeng, mens etikeren selvsagt får 2 poeng.

Vi artister som gruppe har en veldig påvirkningskraft. Vi står foran masse folk (og noen ganger få) kveld etter kveld. Mennesker som er villig til å lytte til hva vi har å si. Den posisjonen kan man bruke til å bedre holdninger og tankemønstre.

Det er lett å la seg skremme av hykleri-argumentet. Det er ubehagelig skyts og fryktelig destruktivt. Og det verste med det er at mange blir skremt ned i fornekter-kategorien, som jo er mye verre. Vi vil jo ha folk i motsatt retning!

Håper alle artister fortsetter å sette klima på agendaen enten de er i Oslo eller Beijing, samtidig som vi sammen med arrangørene må se etter bedre og mer effektive måter å turnere på. Eller som vi sier i mitt eget band Lassen:" Fly less, play more". Én ting er heldigvis de fleste av oss enige om; vi må gjøre noe nå og det haster.