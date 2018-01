RazAnt med ny singel

Singelen er den første singelen vi har å by på i år. Vi håper selvfølgelig at vi skal få droppet et par singler til i løpet av 2018 med RazAnt. Selv om vi er stille, vil vi alltid eksistere, vi jobber i det skjulte og vi splittes aldri helt.

Loco er produsert av RazAnt’s kompis Anders Berhus, som går under navnet DaMit.

Singelen er en hard sørlandsbanger, folk kan tenke hva de ønsker om tema her og ta det som de vil. Vi har egentlig aldri overdrevet tingene, selv om det kan virke slik. Spesielt for de som ikke kommer fra det samme miljøet som vi er vokst opp med. Jeg vil si vi underdriver mye av tingene vi snakker om.

Vi håper ihvertfall folk vil like den nye låta, jeg vil tro den kan falle i smak hos dem som liker låter som Tar Over Din Blokk, KRS46, I.T.P.D, Skyldig, Klikk Klækk Bæng og Penger Skifter Hender.

Hør låta Loco her: