Sørlandsk co-produksjon på TV over hele verden

13. september er det 25 år siden den såkalte Oslo-avtalen ble underskrevet på en seremoni utenfor det hvite hus. Navnet har den fra byen der forhandlingene mellom delegater fra Israel og Palestina fant sted. Den første tiden var forhandlingene hemmelige. Sett fra israelsk side var motparten en terroristorganisasjon, fra palestinsk side var motparten en militær overgriper. Alle forhandlerne hadde nære venner som var drept av motparten.

Men som Shimon Peres sier i filmen The Oslo Diaries: «Man lager ikke fred med sine venner». Begge parter var trette av konflikt, og ville nå gjøre det som var mulig for å komme i dialog.

Filmen er skrevet og regissert av israelske Mor Loushy og Daniel Sivan.

Produsenter er Hilla Medalia i israelske Medalia Production og Ina Finchman i canadiske Intuitive Pictures.

Norsk co-produsent er undertegnede.

For de israelske produsentene er det vesentlig å gi et innblikk i hva som skjedde for 25 år siden - som kunne ha gitt fred til regionen. Daniel Sivan sier det slik i et intervju med avisen Haaretz, da filmen i januar ble valgt ut til den prestisjetunge filmfestivalen Sundance i USA:

(“Twenty-five years later, it seems we have completely given up on any peace agreement. The words ‘peace,’ ‘occupation’ and ‘Palestinians’ have been totally deleted from all the major parties’ platforms and the dream of annexation and Greater Israel has become legitimate,

Now of all times it’s important to take a sober look backward and see the attempt to bring a different future for the two peoples.»)

"Tjuefem år senere virker det som om vi helt har gitt opp en fredsavtale. Ordene "fred", "okkupasjon" og "palestinerne" er blitt helt slettet fra alle de store partieness plattformer, og drømmen om anneksjon og et Stor-Israel har blitt legitime.

Nå er det virkelig viktig å gjøre et ærlig tilbakeblikk og se på forsøket på å skape en annen fremtid for de to folkene»

En film vil selvfølgelig aldri fullstendig være fyldesgjørende i å fortelle en historisk sannhet. Men det er interessant at det er israelske filmskaper - og ikke norske - som har tatt oppgaven med å fortelle denne historien. Filmen inneholder bla. det siste intervjuet med Shimon Peres. Jeg har de siste årene jobbet med en rekke produksjoner i regionen, og mer jeg jobber med det, jo mer ser jeg kompleksiteten i konflikten. Men nettopp det er viktig ifht. å ikke skulle være en agitator for de enkle løsningene, tror jeg.

Det er også interessant å se hvor aktivt og profesjonelt det israelske filmmiljøet er, og hvor interessert det er i å fortelle komplekse historier. Det er faktisk bare åtte millioner mennesker i landet, men de er svært ofte representert på de største og viktigste filmfestivalene, og flinke til å finne finansiering.

Filmen går på NRK2 søndag 2. september. Den sendes også på TV-kanaler over hele verden. Blant annet amerikanske HBO og tysk-franske Arté.