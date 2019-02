18 prosjekter får Cultiva Ekspress-støtte

Ved søknadsfristens utløp den 1. februar 2019 var det kommet inn 41 søknader på til sammen 1 089 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 18 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne januar-runden er på 240 000,-

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i februar 2019:

Timo Helmers – VIVID. a post_rock festival 2019: 25 000,-

Maren Wallevik Hansen – Innspilling til pop bandet ELLA: 10 000,-

Peter Gupta – ”Follys” - Filmen Building Utopia: 10 000,-

Ida Aurora Høiklev Ribu – Maja Lu - Still Life: 30 000,-

Liucija Ridikaite – Hooklab låtskrivercamp 2019: 15 000,-

Lasse Gautestad – Kortfilmen Skyld: 5 000,-

Jon Erik Myre – Teater: Terroristene av Kolbein Falkeid: 10 000,-

Mette Leira – Leira - Releaseturné for debutalbum: 10 000,-

Daniel Hinderaker – I am K Musikkvideoer 2019: 10 000,-

Isak Nygaard – Utgivelse og ferdigstilling av Trigger: 5 000,-

Nora Elise Gjerdset Miks og master - Nora Legrand EP: 5 000,-

Marius Loland – Forprosjekt dokumentaren: Med banjo i fengsel: 15 000,-

Tobias Moe – En psy-trance kveld på Teateret: 5 000,-

Cristoffer Paulshus – Horizon Ablaze Suns Tour 2019: 10 000,-

Irene Theisen – WE COME IN PEACE - an Alien Danciacal: 30 000

Magnus Sparsaas – Forestillingen Psykomindhuntingsquad: 10 000

Sunniva Fliflet – Forestillingen White Heart: 20 000

Mariken Lauvstad – Forestillingen The Grid: 15 000