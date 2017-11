Rapper om tiden i fengselet

Cella Mi er et av sporene fra min kommende ep. Denne ep’en er i samarbeid med min produsent Bojan Rusitovic (B.J Sound Beats). Jeg har fått med meg rapperne Damien og Flexi Aukan, og låta hadde absolutt ikke vært den samme uten suveren hjelp fra disse to.

Jeg har prøvd å spille inn verset mitt på sikkert åtte forskjellige beats, men har ikke turt å fullføre låta før nå.

Cella Mi er en låt som betyr mye for meg, den handler om en hard tid av livet mitt. Jeg sonet en 16 måneders dom i 2014–15. Folk hører ganske ofte at norske fengsler er som hotell, at det ikke er noe stress å sone litt her i landet. Men for min del var dette en hard tid av mitt liv.

Tiden gikk veldig sent per dag, men fort per måned. Jeg fikk lite besøk, og måtte sitte på cella 18 timer per døgn. Folk vet ikke alltid hva de snakker om før de opplever det. Ikke at det er så forferdelig skummelt eller at man blir dårlig behandlet. Det handler mer om at livet ditt blir satt på «pause», du har ikke så mye du skulle sagt lenger.

Elias Razmara

Familie og venner er ikke så tilgjengelige lenger. Du kan ikke trekke frisk luft når du ønsker. Det å gå på do, spise, se på tv og sove på sju kvadratmeter, 18 timer i døgnet med et vindu som er sveisa igjen er ikke et hotell jeg ville leid meg inn på i hvert fall.

Denne låta er ikke for å få sympati på noe måte, for det er absolutt min egen feil og mine egne dumme valg som dro meg inn i den situasjonen. Låta er vel heller lagd for å motivere meg selv til å ta de riktige valgene i livet mitt. Jeg ønsker ikke meg selv tilbake i en slik situasjon. Jeg føler jeg har en god flyt i livet mitt akkurat nå og ønsker å se fremover, og gjøre de riktige tingene.

