Kulturskole-elever sang med verdenskjent sopran

KRISTIANSAND: Talentfulle kulturskoleelever fra Kristiansand, Søgne, Songdalen, Birkeland og Lillesand deltok på helgeseminar med den verdenskjente sopranen. Lørdags kveld 28. april ble seminaret avsluttet med en sangkonsert der elevene viste hva de hadde lært i løpet av helgen. Seminaret inneholdt litt av hvert, både felles Master Class og individuelle sangtimer.

– Det har vært kjempegøy og vi har lært mange nye teknikker av Solveig, sier en ivrig Sebastian Overå (14).

Sebastian har vært elev ved Knuden – Kristiansand kulturskole i tre år og forteller at han ønsker å fortsette med det. –Jeg drømmer om å bli sanger og skuespiller, og syns det er fint å lære av de beste, smiler han.

Lærerikt og sosialt

Florian Almedal (11) har sunget i seks år, både i domkirkens guttekor og nå ved kulturskolen hos Elin Kulsvehagen. Likevel har det vært mye nytt å lære.

– Solveig har lært meg øvelser som jeg skal ta med meg videre, som å dytte ut magen når jeg synger, sier Florian.

I tillegg til å snakke om nye sangteknikker han har lært, forteller den unge sangeleven at han har blitt godt kjent med flere nye sangelever:

– Det har vært en fin miks av gutter og jenter, og jeg har blitt kjent med elevene fra de andre kulturskolene også.

Avslutningskonsert

I løpet av seminaret lærte elevene blant annet om formidling – både før og under sangfremførelse. Dette var tydelig på avslutningskonserten. Her fikk publikum høre om elevenes sangvalg, og de levde seg godt inn i fremførelsen. Konserten hadde et variert program med alt fra popverden med Adele og Imagine Dragons til musikalinnslag og klassiske stykker som Ave Maria av Bach/Gounod og Blomsterduetten fra operaen Lakmé.

Etter applausen og smilene å dømme, var dette en vellykket konsert. Kvelden ble avsluttet med at Kringlebotn tok seg tid til å takke alle elevene for et flott seminar.