Med hjerte for korps

KRISTIANSAND: – Jeg føler det er så fortjent, for de jobber så hardt, sier en gledesstrålende Aleksander Haga Tveit, dirigent i Randesund Skolemusikk.

Og legger til: - Det at vi vinner, er en bekreftelse på at det vi gjør er bra.

Fakta: RESULTATER REGIONSMESTERSKAP FOR SKOLEKORPS 2018 HOVEDKORPS: 1.divisjon: 1. Eidanger Pike- og Guttekorps, Dir. Sigurd Skramsett (93 poeng) 2. Skiens Skolemusikk, Dir. Rolf Kittilsen (92 poeng) 3. Stinta Skolemusikk, Dir. Lars-Bjørnar Strengenes (91 poeng) 4. Stathelle Skolemusikkorps, Dir. Bjørn Haugen (90 poeng) 2.divisjon: 1. Randesund Skolemusikk, Dir. Aleksander Haga Tveit (94,5 poeng) 2. Møvig og Sjøstrand Skolemusikk, Dir. Sofie Elise Ringen (94 poeng) 3. Arendal Guttemusikkorps, Dir. Lars-Bjørnar Strengenes (93 poeng) 4. Flekkerøy Skolekorps og Vågsbygd Skolemusikkorps, Dir. Kine Aasen (92,5 poeng) 3.divisjon: 1. Fjære og Grimstad Skolekorps, Dir. Kristoffer Tokle (93 poeng) 2. Oddernes Skolemusikkorps, Dir. Thomas Swatland (90 poeng) 3. Norcem Pike- og Guttekorps, Dir. Frøydis Aslesen (87 poeng) 4. Høvåg Brass Band, Dir. Vidar Løvbrøtte (86 poeng) 5. Øyestad Skolemusikkorps, Dir. Emmanuel Dreier Ludianos (85 poeng) 6. Hånes og Tveit Skolekorps, Dir. Therese Tønnessen (84 poeng) ASPIRANT- OG JUNIORKORPS: 1. Randesund Skolemusikk Juniorkorps, Dir. Aleksander Haga Tveit Aspirant- og juniorkorps 2. Eidanger Pike- og Guttekorps Juniorkorps, Dir. Sarah Nordal Strand Aspirant- og juniorkorps Presisjonsprisen: Arendal Guttemusikkorps Juniorkorps, Dir. Lars-Bjørnar Strengenes Aspirant- og juniorkorps Artikulasjonsprisen: Høvåg Brass Junior, Dir. Aleksander Haga Tveit Aspirant- og juniorkorps Spillegledeprisen: Stathelle Skolemusikkorps - Juniorkorps, Dir. Kristine Hella Aspirant- og juniorkorps Dynamikkprisen: Stinta smk Juniorkorps, Dir. Lars-Bjørnar Strengenes Aspirant- og juniorkorps Rytmeprisen: Øyestad Skolemusikkorps Juniorkorps, Dir. Tore Heuer Aspirant- og juniorkorps

Feiret de ny regionsmesterne

Hver tirsdag har dirigent Haga Tveit øvelser med Randesunds aspiranter, juniorer og hovedkorps. Denne tirsdagen ble det feiring med pizza og kake.

Inger M. Witteveen

– Aleksander gir alltid 150 prosent, skryter Janne Rossen, leder av arrangementskomiteen og styremedlem i Randesund Skolemusikk. Styret var på plass med blomster og hyllest til sin populære dirigent.

Lever og ånder for korps

- Da jeg var ung var jeg ikke så flink i idrett, men musikk funket for meg. Her følte jeg meg hjemme og fikk mange venner, forteller Haga Tveit. Fjorten år gammel fikk han en øyesykdom som gjorde at han ble blind på det ene øyet. Å drive med idrett ble vanskelig, men musikken ble desto viktigere. Det var her han følte mestring.

Inger M. Witteveen

På videregående hjemme på Stord gikk han på musikklinjen. Deretter ble det mer korps på Manger Folkehøgskole utenfor Bergen. Ved Høgskulen på Vestlandet tok han en bachelor i klassisk slagverk. Så ble bergensregnet erstattet med sørlandssol og studium i komposisjon ved musikkonservatoriet i Kristiansand. Og i vår var han ferdig med en master i formidlende kunstfag med korpsdirigering ved UiA.

Inger M. Witteveen

Parallelt med studiene har han allerede i to år jobbet som junior- og aspirantdirigent og som instruktør i Randesund Skolemusikk. Nå er han heltidsengasjert som dirigent i de tre Randesund-korpsene og har også ansvar for aspirant- og juniorkorpset til både Møvig og Sjøstrand og Høvåg Brass.

Nye mål

– Vi må fortsette å levere musikk av god kvalitet. Jobbe så godt vi kan, presse oss og lære mer, sier den unge dirigenten.

Inger M. Witteveen

Først ut er julekonserten i Søm kirke 18. desember. Neste store mesterskap er Hjertnesfestivalen i Sandefjord i mars neste år. Men høydepunktet blir utvilsomt NM 2019 i Larvik etter skoleslutt. Så bærer det rett til Tyskland der det skal spilles utendørskonserter.

- Høyt nivå

- Nivået i alle divisjoner tyder på en stigning i løpet av de siste årene. Spesielt jevnt var det i årets 2. divisjon, sier Per Qvarnstrøm, nestleder i NMF Sør (Norges Musikkorps Forbund, red. anm.) og konferansier under arrangementet i Kilden.

Inger M. Witteveen

Eidanger Pike- og Guttekorps vant oppskriftsmessig årets 1. divisjon, med Stinta Skolemusikk fra Arendal som eneste «lokale» innslag på tredjeplass. Mens Randesund Skolemusikk toppet 2. divisjon, gikk neste pallplass til Møvig og Sjøstrand Skolemusikk med Sofie Elise Ringen bak taktstokken og Flekkerøy Skolekorps og Vågsbygd Skolemusikkorps med dirigent Kine Aasen på fjerde.

Inger M. Witteveen

Fjære og Grimstad Skolekorps tok gull i 3. divisjon, mens sølvet gikk til Oddernes Skolemusikkorps med dirigent Thomas Swatland. Randesunds juniorer vant klassen for aspiranter og juniorer.