Odd Hynnekleiv – et stort forbilde

Odd Hynnekleiv og Penelope Film har vært et lokomotiv for hele filmbransjen på Sørlandet. Lørdag mottok Hynnekleiv pris for årets filmarbeider av Sørnorsk filmsenter. Det er vel fortjent.

Første gang jeg leste om ekteparet Odd Hynnekleiv og Grete Salomonsen Hynnekleiv var på siste side i Vårt Land i 1979 eller 1980. De samlet inn penger til en av sine første kortfilmer; Pipp. Det var et stort svart/hvitt bilde av paret med nyinnkjøpt brukt kamerautstyr.

Tenk at to sørlendinger skulle lage film. De hadde startet filmselskapet Penelope Film AS. Jeg var imponert. Jeg klippet ut artikkelen og sendte dem 100 kroner til produksjonen.

Andelsbrev

Jeg gikk da på ungdomsskolen, så det var jo mye penger for meg. Jeg var veldig stolt da jeg mottok et andelsbrev fra dem i posten.

Det var som å være en del av produksjonen. Det var nesten som å være en del av Hollywood. Siden da har jeg fulgt produksjonene til Grete og Odd.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Privat

På midten av 80-tallet studerte jeg økonomi i New York og da de skulle vise sin første spillefilm, Kamilla og Tyven, på kino i Brooklyn i 1988, dro jeg sammen med min bror og fetter for å se filmen.

Tenk at to sørledninger viste sin spillefilm i verdensmetropolen.

Jeg likte filmen veldig godt. Det var inspirerende.

Odd og Grete viste at det var mulig å lage film lokalt og få den ut i den store verden. Det var ikke vanlig i Norge på den tiden.

På nittitallet dro jeg til Hollywood for selv å studere film. Jeg ville være en del av filmverdenen.

Telefon fra Odd

På mange måter turte jeg å ta steget ut i det ukjente, nettopp fordi jeg tilfeldig hadde lest om Penelope Film i avisen ti/femten år tidligere. Jeg var utrolig stolt da jeg uventet fikk en telefon fra Odd Hynnekleiv mitt i lekselesingen. Han var på forretningsreise i Los Angeles og lurte på om jeg hadde tid til lunsj.

Selvfølgelig hadde jeg det. Tenk at han tok seg tid til å treffe meg! For første gang skulle jeg treffe en av mine store forbilder og inspiratorer.

Se video fra lørdagens prisutdeling:

I mine fire år i Hollywood traff jeg mange store filmskapere, som Quentin Tarantino og Gus Van Sant, men dette var likevel ett av møtene som betydde mest for meg.

Jeg viste Odd rundt på filmskolen og vi hadde et hyggelig måltid i Marina Del Rey. Jeg husker ikke hva vi spiste, men jeg husker samtalen.

Opp- og nedturer

Odd er jo en positiv person, så han fortalte meg for det meste om oppturer i filmbransjen, men han nevnte også noen nedturer. Det var mange luringer i filmbransjen, spesielt blant distributørene, sa han med et glimt i øyet.

Han var for meg både en verdensmann og en filmmann. Odd inspirerte meg til å følge drømmen min. Det har jeg også gjort, og på mange måter er det nettopp takket være hans gode forbilde.

Odd Hynnekleiv har gått løypa foran alle oss andre. Kristiansand trenger flere filmskapere som ham. Gratulerer med pris, Odd!

Film- og tv-produsent Frank Mosvold (53) fra Kristiansand har skrevet dette innlegget.