Feirer Tom Waits med strykere

Noen små hustufter oppe i Sjølisand i Rendalen er alt som er igjen etter gården Tollef Olsen Nysveen, Tom Waits` oldefar, utvandret fra i 1869. Over i Oregon møtte han Anna Marie Davidsdatter fra Ullensaker. I godt voksen alder fikk de to datteren Olga, som igjen fikk datteren Alma i godt voksen alder som igjen, en desembernatt i 1949 i en taxi på vei til fødestuen i Pomona, California, fødte Thomas Alan Waits som raskt fikk hyggenavnet Tom. Det lyder han stadig, sier de som har møtt ham. Den siste som kalte ham Thomas, hans mor Alma, forlot oss i 2010 og ble sikkert behørig begravet av menigheten hun tilhørte og lojalt besøkte.

Gospelsang og Sinatra

Etter at Alma og faren til Tom, den fordrukne læreren Jesse Frank Waits – som like godt var oppkalt etter bankrøveren Jesse James, ble skilt, tok Alma unge Tom med i kirken hver søndag. Der lærte Tom Waits alt om gospelsang, svovelduftende bibelsitater og vakre salmer. Men faren Frank hadde i tillegg til et hull i familien etterlatt en bunke med plater, blant annet med Frank Sinatra. Dette var plater der Sinatras myke stemme var blandet med smektende strykere og malmfulle messingblåsere og dette ble Tom Waits` musikkskole i hans unge, formative år.

Etter at tenåringen Waits hadde jobbet noen år i pizzasjappa Napoleones i National City (den finnes fortsatt) der jukeboxen for det meste inneholdt Ray Charles-singler, begynte han å skrive låter selv. Og nå nærmer vi oss poenget. For de sangene han skrev i sine tidlige år som musiker, nå snakker vi 1973-1980, er vakre melodier og tekster om rusten kjærlighet, gamle biler, nattarbeid og natterangling. Og det som er så fint er at disse sangene, likhet med de gamle platene med Frank Sinatra, er fulle av vakre strykerarrangementer.

Jacob Buchard

Hyllest i Ravnedalen

Siden 70-tallet har Tom Waits utviklet seg musikalsk i mange retninger – det er nettopp det som gjør ham til slik en interessant og elsket artist, men når han nå nærmer seg 70-tallet i alder selv, er det på tide å feire hans tidlige musikk, som faktisk også er det som strømmes mest av ham på Spotify. Så når de trofaste Waits-hyllerne i Blow i slutten av juni i Ravnedalen skal feire at Tom Waits fyller 70 år, føles det riktig for dem å gjøre det med masse strykere.

I samarbeid med fiolinister, bratsjister og cellister fra Agder symfoniorkester har Blow satt seg fore å tolke et utvalg av de vakreste sangene fra Tom Waits`tidligere karriere. Når man setter dette sammen med en scene og uendelig vakre omgivelser i Ravnedalen, kommer dette til å bli en lys sommernatt man husker.