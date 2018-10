Om å lø ved

Jeg måtte ut i den klare høstlufta og lø litt ved. Mens jeg sto der og stablet, kom jeg til å tenke på disse vedkubbene. Alle er forskjellige. Noen ligner hverandre, men ingen er helt like. Noen er noe helt for seg selv. De har delt seg i underlige vinkler under kløyvinga på grunn av kvist. Noen er enkle å ha med å gjøre. Perfekte til å lø sammen med andre. Bark som sitter godt på og har en perfekt trekantet form som passer godt sammen med andre av samme slag. Noe av veden er furu. Noe er bjørk. God ved begge deler.

Noe er gran. Hmm. Den grana, altså. På rot står den der og gror seg høy og mørk. Tar mye av sollyset. Tar mye plass. Et granholt har noe mørkt og dystert over seg. Kveler alt av vegetasjon på bakken. Som ved er den heller ikke noe særlig. Råtner fort. Gjør masse vesen av seg når den brennes. Bråker og kaster gnister. Gir lite varme i forhold til hvor mye bråk den lager.

Nei, takke meg til en god bjørkekubbe. Minner litt om folk, disse vedkubbene, ikke sant? Noen passer godt inn sammen med andre. Passer inn i fellesskapet. Så har vi de kraftige og stabile med god bark som kan legges på utsiden i kortendene av laget. Ta imot støyten for de andre. Stå imot uværet. Slike folk finnes også.

Så har vi de som det absolutt ikke går an å stable i nærheten av hverandre. Uansett hvordan vi snur og vrir på dem. Må legges med en viss avstand i laget. Sånn med oss også. Noen ganger er det bare ikke kjemi. Så har vi de som vi nesten ikke kan få plassert noe sted. De har noen vridninger og kvister som gjør at de blir liggende å vippe uansett. De må vi støtte opp og finne plass til.

Sånn med oss mennesker også. Det er plass til de som ikke er A4. Uansett om det er på grunn av meninger, evner, legning eller utseende. Du verden så kjedelig livet, og vedstabelen, ville være uten dem og det som er litt annerledes. Ja, det var liksom det jeg ble tenkende på mens jeg stablet ved.