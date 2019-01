Barcelona Teatro-festival i Kristiansand

Hvem husker ikke den internasjonale Figurteaterfestivalen som ble arrangert av Agder Teater fra 1992 til den ble avviklet i 2011/12? Giert Werring var primus motor med sitt brede internasjonale kontaktnett innen figurteater.

Figurteaterfestivalen satte Kristiansand på det norske teaterkartet og ble besøkt av tilreisende og studenter fra undervisningsinstitusjoner fra hele landet. Ekskursjon til Kristiansand ble satt på årsplanen for studiet.

Men den var også til stor glede for lokale teatergjengere.

Det vakte stor sorg da den ble avviklet i 2012 og det kom utallige forespørsler fra det ganske land om det var mulig at den skulle fortsette etter hvert.

Men Kilden valgte å investere mange penger i de store musikaloppsetningene etter åpningen, og fant at det ikke skulle satses på Figurteaterfestival lenger.

Nå har det kommet en ny aktør på banen innen kulturlivet i Kristiansand. Etter at det gamle Kristiansands Teater ble reddet har Teateret blitt en spennende alternativ scene i byen.

Her går man nå svanger med planer om å gjenoppta eventet som Figurteaterfestivalen skapte.

Varierte forestillinger

Jeg bor deler av året i Barcelona og har der fått kontakt med et spennende teatermiljø innen det som kan kalles fringe-teater, kabaret og kaféteater. Jeg tok derfor et initiativ til å invitere tre forestillinger til Kristiansand- og disse blir nå lansert i en mini festival som blir kalt Barcelona teatro-festival som finner sted i Teateret i Kristiansand fredag 1-søndag 3. februar.

Det er tre veldig forskjellige forestillinger.

Alle er visuelle og har ingen språkbarrierer og varer alle en snau time.

Soloni er en barne- og familieforestilling. Den handler om en mann som ikke mestrer alle situasjoner han kommer opp i.

En sjarmerende mann som skaper frydefull latter hos barn som synes det er veldig gøy å se på en voksen person som ikke mestrer de oppgaver som de selv klarer.

En klovn, men uten den tradisjonelle klovnesminke som hos noen barn skaper frykt. Her møter vi en stillferdig og godmodig voksen mann som har barnets sinn og nysgjerrighet. En garantert frydefull forestilling både for barn og voksne. Den har vært spilt rundt i verden på en rekke kjente festivaler.

Den neste forestillingen er kalt eMe. Eller M som vi kunne si på norsk. Det er en forestilling for ungdom og voksne. En sterk og gripende mimisk forestilling om en mann som ikke har bein. Publikum blir geleidet gjennom en fantasiskapende historie som åpner for mange refleksjoner og funderinger.

Jeg hadde selv en fantastisk teateropplevelse av å se denne og kan anbefale den på det varmeste.

Teater-tapas

Den tredje forestillingen er Black & Blue – en musikalsk perle med svært humoristisk gnist i tillegg til høy musikalsk kvalitet. Blue er en frodig diva – sangerinne, som presenterer en rekke kjente sangnummer fra internasjonalt repertoar. Black er hennes musiker – på ukulele.

De er to diametrale karakterer – den ene sprudlende utadvendt og den andre forsiktig og ydmyk.

Men begge vil gjerne ha publikums oppmerksomhet og vi ser en lett tilslørt kamp mellom de to for å oppnå denne.

Den menneskelige dårskap og lett gjenkjennbare karaktertrekk presentert med musikalsk gjøglerglede av frydefull kvalitet.

Denne festivalen bringer det beste fra Barcelonas fringe-teater og kan oppleves som spanske teater-tapas i et vinterlig Sørland. Det er et håp om at denne festivalen kan bli noen frø som etter hvert kan spire og gro her i det lokale kulturliv.

Kanskje kan den medvirke til at en Internasjonal teaterfestival atter kan komme på kartet i Kristiansand.