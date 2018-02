Du reiser alene?

Jeg reiser i overkant mye, og jeg elsker det. Men noen ganger tenker jeg at å reise burde vært et fag i den offentlige skolen, gjerne å bevege seg i det offentlige rom også. Skandinavia er en no-go-sone om du liker å reise i dette området og samtidig ønsker å ha et stabilt blodtrykk på et nivå som fastlegen din synes er forsvarlig.

Jeg tror ikke skandinaver mener noe vondt med det, eller at de er slemme med vilje, men å reise er noe som bør læres på lik linje med å svømme og sykle. Det er det å bevege seg i det offentlige rom også, det må læres. Og siden alt for mange ikke lærer det mest elementære med å reise hjemme, ja, jeg synes det bør inn i pensum på, tja, kan vi ikke begynne allerede i barneskolen for barn lærer lettere enn trassige ungdommer og selvsentrerte voksne som vil ha sin private sfære i fred.

Her er noen refleksjoner/tips som vil gjøre dagen underveis lettere og mer behagelig for deg selv og andre:

Når man ankommer flyplassen og ser at de fleste står på en side i rulletrappen og du er den eneste som står på den andre eller midt i, så er det ikke fordi alle de andre er vanedyr som må stå på den siden, det er fordi om alle står f. eks. på høyre side så kan de som har dårlig tid slippe forbi. Det samme gjelder inne på flyplassen etter sikkerhetskontrollen, det kan hende at noen må løpe ned eller opp en rulletrapp for å rekke et fly. Det samme gjelder på rullebåndene.

Apropos sikkerhetskontrollen. Om du er en veldig viktig og travel person som liker at det skal gå fortest mulig, lønner det seg å ta av beltet og fiske fram lap top og tømme eller kaste vannflasken når du står i kø. Og selv om skoene dine peip i New York eller i Kuala Lumpur, går det ikke fortere om du bruker egen og andres tid på å krangle med de som står i sikkerhetskontrollen om det. Av med skoene, du bare fremstår som en skrytete fyr som føler trang til å fortelle køen at du er bereist og at det utstyret de har på føkkings Gardermoen er veeeldig 2016.

Når du har rigget deg godt tilrette ved gaten, er det viktig å huske på at underlaget inne i terminalen ikke er et sølete jorde, det er et gulv og derfor ikke farlig å sette fra deg alle veskene dine på det. Om du gjør det unngår du å legge beslag på to eller tre seter slik at eldre og folk som er dårlige til beins kan få sette seg etter å ha kjempet seg en kilometer eller to til gaten. Men jeg vet at det kan være vanskelig å oppdage disse stakkars individene når man sitter med nesen nede i iPhonen og har head set på.

De alle fleste skandinaver er opptatt av å komme først inn i flyet. Det er nesten blitt en OL-gren. Tross dette stopper de med en gang de kommer inn i flyet. Et tips er å ta et skritt til siden slik at de andre kommer forbi. Det er ikke et nederlag og gjøre det, og du er ikke et dårlig menneske som mister status av den grunn. Har du ryggsekk på, lønner det seg å ta den av ryggen slik at du ikke dunker den i ansiktet til de som allerede har satt seg der du løper opp og ned midtgangen og tar piruetter mens du leter etter setet du skal sitte i, det går helt fint å bære den et lite stykke.

Det lønner seg også å ha en plan, om du sitter innerst eller i midten, for hva du trenger under flyturen. Legg dette i den lille vesken din som du har under setet foran eller i setelommen. Da slipper du å reise deg fjorten ganger fra Oslo til New York for å hente bok, iPad, øretelefoner, de glutenfrie kjeksene, matpakken, ukebladene, laptopen, strikketøyet osv.

Og når du reiser deg fra setet, særlig på nattflyvninger, vær så snill og ikke hugg tak i seteryggen til den som sitter foran med hardt rykk. Vedkommende våkner av det med et sjokk når hun endelig har sovnet der flyet krysser sydspissen av Grønland og det er fem timer igjen til Newark.

Har du barn med deg, lønner det seg ikke å gi den hver sin 550 grams smågodt-pose og to bokser cola hver under flyturen. Etter en time i lufta henger de under taket og hyler som stukne griser eller løper opp og ned midtgangen mens drinker og kaffekopper og alt annet skvetter i gulvet og flyvertinnene himler irritert med øynene. Et annet tips er å løfte opp seteryggen under måltider om bord, og ikke insistere på å gå på toalettet når maten akkurat er servert og midtgangen er blokkert av matvognene, om du da ikke har fått akutt diaré.

Når man er fremme, er det heller ikke et sjakktrekk å stå med de tre gullungene dine og hoppe på innsiden av de røde stripen ved bagasjebåndet, kofferten din kommer ikke fortere av den grunn. Og om ungene dine får lyst til å sette seg på båndet kan du takke deg selv om de henger fast i det når det begynner å gå.

De verste reisedagene som vi som reiser mye prøver å unngå er fredag og søndag. Da er alle de ikke så reisevante ute på tur. Mandag morgen er vidunderlig stille, også lørdager. Billigere er det også på slike dager.

Vel dette var dagens reisetips fra meg. Snart kommer våren. Vi sees ombord. Jeg er den sure gubben som stirrer olmt på deg på 3D hos SAS og 11C hos Norwegian. Du er advart.

Og ja, jeg er en kjip fyr som ikke respekterer andres frihet til å velge selv, og det fins verre ting i verden enn dette. Og noen av dere synes sikkert at det er jeg som burde holde meg hjemme.