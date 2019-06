Vil lage New Orleans-stemning i Kristiansand

I New Orleans er det helg hver tirsdag, onsdag og torsdag. Du finner alltid et sted der de mest spillesugne lokale musikerne og de mest danseglade innbyggerne møtes. Her koker det til langt ut på morgenkvisten.

Dette fortjener Kristiansand også, tenkte en gjeng av byens musikere. De har flere ganger vært i New Orleans og opplevd den "hotte" stemningen på kroppen. I vinter fylte KRS Soul Stew pop-up-baren Sabla Bar. Snart de tilbake på Cafe Generalen i Ravnedalen.

Morten, du har flere ganger vært New Orleans. Hvorfor reiser du stadig tilbake?

– Første gang jeg var i New Orleans var da jeg var tenåring for å oppleve gospelmusikken.

I seinere tid har jeg reist tilbake for å oppleve nattlivet og livemusikken på de tradisjonsrike klubbene. Det er en helt spesiell ‘vib’ i New Orleans, en liten laid-back by med mye musikkhistorie. Folk går ut for å feste og danse til livemusikk og ikke bare en DJ.

Hva med dere andre i bandet? Hvor ofte har dere vært der?

– Jeg har vært der tre ganger, hovedsakelig for å oppleve musikken, kulturen og maten, sier Marius.

Trygve har vært der én gang, Kristoffer har vært der tre ganger og Morten har vært der hele sju ganger.

Hvorfor er folke- og musikklivet i den byen så unik?

– Musikken er tilgjengelig, til alle døgnets tider og i alle situasjoner – på klubber, restauranter, konsertsteder, i kirken eller på gata. I begravelser så spiller de parader med musikk. Musikk blir en del av hverdagen og har en plass i alle de ulike sosiale settingene, sier Trygve.

– Første gangen jeg var i New Orleans gikk jeg inn i en platesjappe, personen jeg pratet med der fortalte at omtrent all musikken de solgte var lokal. Dette synes jeg som ”musikkhue” var veldig inspirerende, sier Marius.

Hvordan vil publikum i Kristiansand merke at dere har New Orleans-musikken i ryggmargen?

– Vi har spilt mye den typen musikk, lyttet mye, og har stor respekt for den – så vi vil gjøre vårt ytterste for å spile musikken med samme attityde som forbildene vår, sier Trygve.

Er målet å få til et fast spillested for KRS Soul Stew i Kristiansand?

– I New Orleans har mange grupper/band fast spillested der de spiller hver uke. Det blir vel neppe så hyppig på oss, men håper å få til et fast sted der vi kan spille jevnlig, sier Morten.

Fredag 28. juni går KRS Soul Stew på scenen på Cafe Generalen i Ravnedalen.