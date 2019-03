Stiller ut drømmemaskiner

KRISTIANSAND: Denne uka ble drømmemaskinene endelig avduket på Kristiansand folkebibliotek. Maskinene er utviklet i løpet av flere måneder gjennom emnet MyMachine, hvor studenter, yrkesfagelever og barneskoleelever sammen utvikler maskiner basert på barns drømmer – som vottekastere, søppelplukkemaskiner, automatiske trampoliner og mer.

Fakta: Fakta MyMachine Norway Et utdannelsesopplegg hvor barn møter både ingeniørstudenter og yrkesfagelever for å sammen utvikle drømmemaskinen. Barna skal gjennom hele prosessen plasseres i den skapende og avgjørende rollen i realiseringen av sin egen drømmemaskin. Målet er å utvikle kompetanse for samspill, kreativitet og prosessledelse som ingeniørstudentene kan ta med seg ut i arbeidsmarkedet, i tillegg til å få praktisk øvelse i det å være med på en teknologisk prosess fra A til Å. Prosjektet gjennomføres for tredje år og har til nå vært finansiert av Cultiva.

Etter intensivt arbeid fra studiestart i fjor høst har ingeniørstudenter fra ulike utdannelsesprogram vært med på en reise i tre deler. Fra idéfasen med barn til utvikling av konsept og bygging av maskinene har de satt teori i praksis og fått kjenne på viktigenheten av samspill, prosess og ulik kompetanse. Barna drømmer maskinene og tegner skisser, ingeniørstudentene designer og utvikler, og yrkesfagelever bygger dem.

Omstillingsdyktige studenter

– Målet for studentene er at de skal sitte igjen med kunnskap som gjør dem omstillingsdyktige for arbeidsmarkedet, og som gir dem kompetanse i samspill og prosessledelse på tvers av faglige fordypninger og utdannelsesnivå, forteller Idunn Sem, som er emneansvarlig for MyMachine på UiA.

Hun har fulgt studentene fra studiestart og har veiledet dem gjennom alle fasene prosjektet legger opp til. Nå er hun fornøyd med at utstillingsdagene endelig er her.

– Studentene har jobbet hardt, vært målrettet og gjort sitt i en travel periode. Jeg er fornøyd med resultatet, men mest fornøyd med at de nå har kompetanse og faglige verktøy som også er viktig for dem selv i møte med arbeidslivet, forteller hun.

Morgendagens kompetanse

Før åpningen av drømmemaskinutstillingen ble det holdt et eget frokostseminar på biblioteket. Stikkordet for seminaret var ‘kompetanse’. UiA og Senter for ung kunst og kultur (Fluks) sammen med Næringsforeningen i Kristiansand-regionen inviterte næringsliv og samarbeidspartene til en sesjon om nettopp morgendagens kompetanse.

Både lokale og internasjonale innledere bidro, og en av dem som talte MyMachines sak var tidligere næringslivsleder og nåværende seniorrådgiver på UiA, Dag Nordbø. Han er også MyMachine-ambassadør i Norge.

– Det er ingen tvil om at det som legges ned i prosjektet til MyMachine er viktig. Det gir ingeniørstudenter en unik mulighet til å forstå komplekse problemstillinger på en helt ny måte, fordi de selv følger hele prosessen fra start til slutt, sa han.

Nordbø kjenner godt næringslivet og har gjennom sin tid vært med i både opp- og nedturer.

– Jeg vet at denne kompetansen studentene får i møte med fagarbeideren og prosessutviklingen er viktig. Det er den kompetansen næringslivet etterspør og et arbeidsmarked i omstilling trenger, la han til.

Trampolinemaskin og votteskyter

Selv om kompetansen studentene får er viktig for Idunn Sem og hennes team på Fakultet for kunstfag, er åpningsdagen av utstillingen likevel mest gøy og moro.

– Man blir jo stolt når man ser barna springe rundt i stor begeistring for at drømmemaskinen de har vært med å tegne endelig er ferdig. Å se dem hoppe på trampolinemaskinen, prøve votteskyteren eller bruke søppelmaskinen for å suge opp søppel er fantastisk, sier Idunn.

Bygget av yrkesfagelever

I tillegg til forventningsfulle og fornøyde barn, var også yrkesfagelevene som har bygget maskinene til stede sammen med ingeniørstudentene og andre.

Under frokostseminaret delte yrkesfaglærer Asle Øygarden, fra Dahlske videregående skole, sine erfaringer fra samarbeidet de siste tre årene.

– Samspillet mellom fagarbeideren og ingeniøren er nødvendig allerede i utdannelsesløpet og det beviser at prosjektet MyMachine er viktig. Mine elever får ikke bare en oppgave på skolen, de får en bestilling fra noen som leder en prosess og fra noen som ønsker seg et produkt. Det gir kompetanse de trenger for yrkeslivet, slo han fast med full støtte fra UiA-studentene som fortalte om et hektisk år med mye arbeid.

Idunn Sem og MyMachine er takknemlig:

– Selv om vi har utfordringer med finansiering om hvem som skal ta regningen for kompetansen våre ingeniører får, er dette først og fremst en dag hvor jeg føler på stor takknemlighet. Takknemlighet for de gode samarbeidspartnerne våre, for studentene jeg får lov å følge opp og for prosjekter hvor egenutvikling står i sentrum.

PS! Utstillingen av årets MyMachines er åpen fra 19. til 31. mars på Kristiansand folkebibliotek.