– Country og julebord er som hånd i hanske

– Jeg føler det er lov å slippe seg mer løs på en countrykonsert. Det er ikke forventet at man skal sitte stille og høre på som på en popkonsert, fastslår Sordal.

Barndom fylt med countrymusikk

Han har farsslekta fra Sordal, et steinkast unna elvebredden hvor Ose Countryfestival ble arrangert for første gang i 1982. Han var bare sju år, men husker folkehavet og at Teddy Nelson sang “Diggeliggelo”. 9000 mennesker hadde tatt turen til den lille bygda i Setesdalen. Arrangørene hadde tatt høyde for 1000.

– Det var kaos. Litt Woodstock-stemning. Arrangørene hadde ingen kontroll, og vi barna løp mellom drita fulle folk som lå strødd på jordet. Min far skjønte etter hvert at dette ikke var et egnet sted for barn, og tok oss vekk fra galskapen.

Men forkjærligheten for musikken var allerede plantet. Foreldrene hadde hørt på country siden han ble født, og gjennom bilstereoen ble Sordal kjent med storheter som Don Williams, Willie Nelson og the Bellamy Brothers.

– Jeg fikk kvintbass tidlig inn i årene, og jeg har siden funnet ro i det. Sannsynligvis er det på grunn av den tryggheten jeg følte som liten.

Tekster om livet

Med unntak av en periode på nittitallet har roots og country alltid vært en viktig del av Stein Rogers musikalske univers. Og etter han startet bandet Sordal har stilarten vært det som ligger hjertet nærmest. Tekstene er ifølge tobarnsfaren en viktig årsak til forkjærligheten.

– Jeg like at countrytekster handler om nære, ekte ting. Samtidig er det ofte litt sånn: “That’s life”. Selv om du har mistet huset, kona og barn, hjelper det ikke å sitte å sutre.

Savner å lage mye lyd

Etter å ha vært en av frontfigurene i 15 år sluttet han i Radiojam for to år siden. Han ville frigjøre tid til å fokusere på egne prosjekter. Det har resultert i høy produksjon med Sordal, og ført til flere intimkonserter enn store folkefester som “Sommer på Torvet”

–Jeg spiller definitivt på færre julebord nå enn da jeg var med i Radiojam. Jeg spiller oftere alene og for et lyttende publikum. Det er givende, men samtidig savner jeg av og til å være en del av en stor gjeng som lager mye lyd. Og ikke minst å spille for et dansevillig publikum.

Gjesteopptreden

Førstkommende helg gjør Sordal en gjesteopptreden som julebordsmusiker på Hotell Ernst sammen med Radiojam. Og han oppfordrer alle som er glad i country og western til å kjenne sin besøkelsestid.

– Det blir garantert god stemning. Country og julebord passer jo som hånd i hanske. Vi skal spille kjente slagere fra 60-, 70-, 80- og 90-tallet.

Og selv om temaet er country, lover Sordal en variert musikalsk meny.

– De som ikke er superfan av country vil nok også trives. Vi er jo barn av pop og rock også, poengterer han.