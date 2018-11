Stopp klokka, jeg trenger en tenkepause

Du går kanskje og venter på noe du har gledet deg til så lenge at du nesten ikke holder ut.

Så, når tida endelig er inne, farer det du lengtet etter forbi deg på et blunk.

Der og da går det opp for deg at tida før det vidunderlige skjedde, det øyeblikket du ventet sånn på, var den beste tida. For plutselig er øyeblikket du gikk og ventet på, over. For alltid, i og med at minnene ofte opptrer i lumske forkledninger.

Da jeg var liten, levde jeg som oftest i nuet. Men ikke alltid. Rett som det var, gledet jeg meg til noe som lå og lokket der fremme. Det kunne være en tur som var planlagt til minste detalj.

Eller en uendelig sommerferie, som ofte ble tilbrakt på ei hytte langt inne i skogen, uten moderne fasiliteter som strøm og vann. Uke etter uke levde jeg og den yngste søsteren min der ute i villmarka sammen med vårt moderlige opphav, pluss diverse kusiner og tanter, mens dagene sneglet seg av gårde i krabbegang.

I løpet av disse lange ukene skjedde det jammen ikke mye å skrive hjem om. For jeg hadde sikkert rukket å skrive ganske mange brev, i og med at mobiltelefonen knapt var påtenkt. Men jeg ville ikke hatt det anderledes.

Memento mori

Tida er en merkelig oppfinnelse. Da jeg var så liten at jeg trodde at alt var mulig, gikk jeg ut fra at jeg skulle leve her på jorda for alltid. Men en dag gikk det opp for meg at alle levende vesener er dømt til å dø. Det skjedde kanskje den dagen hunden vår hoppet ned fra hagemuren og ble frarøvet livet av en bilist som kom farende forbi. I løpet av et sekund var tilværelsen til den livlige krabaten jeg så vidt hadde rukket å venne meg til, over.

Privat

Jeg sørget selvfølgelig over hunden. Men mest av alt sørget jeg over det faktum at jeg selv var tvunget til å lide samme skjebne. Jeg var født, ergo skulle jeg en dag dø fra en tilværelse jeg kjente ut og inn. Regelen var klar, og det var ingenting jeg kunne gjøre for å forandre den.

Tanken på å forsvinne fra jordens overflate var stor og skremmende. Uvirkelig. Tenk, en dag skulle jeg havne i en mørk grav og bli glemt. I hvert fall i løpet av hundre år, for da ville alle jeg kjente ha lidd samme skjebne som meg. Det verste av alt, var at det var umulig å forutse når dette fryktelige skulle skje. Eller hvordan.

Voksesmerter

Etter hvert som jeg vokste til, virket det som om tida gikk fortere og fortere, og det var kanskje i denne perioden jeg ble et vanemenneske. For hvis du gjorde de samme tingene ofte nok, virket det nesten som om tida stod stille. Alt var ved det gamle, liksom. Bare tenk på jula, for eksempel. Hvert år føles det som om en blir flyttet tilbake til start.

Da tenårene stod for døren, kjempet jeg mot tidens tann av alle krefter. Jeg var ikke interessert i å bli tenåring. Jeg ville være et barn, selv om jeg forstod at det var store forandringer på gang.

Lemmene vokste plutselig i alle retninger, og ingenting i ansiktet mitt passet sammen, lenger. Nesa var plutselig blitt for stor. For ikke å snakke om tennene. Og munnen. Voksesmerter hadde jeg også, smerter jeg gikk ut fra at jeg måtte slite med resten av livet.

Skrekk og gru. Jeg stod og stirret på det ugjenkjennelige utysket i speilet, hellig overbevist om at jeg aldri ville få meg noen kjæreste, noe jeg faktisk så på som en lettelse på den tida.

Venninnen min (ja, jeg hadde bare ei) forelsket seg stadig vekk i nye gutter. Den utsvevende, og merkelige livsførselen hennes førte til at vi sakte men sikkert gled fra hverandre.

Lesehest

Nå som jeg var venneløs, søkte jeg trøst i bøkenes verden. Oppmuntret av det faktum at de fleste personene i disse bøkene (hvem gidder vel å lese om solskinn og evig lykke?) hadde det verre enn meg, utviklet jeg meg snart til en sann lesehest.

Til min store lettelse oppdaget jeg nemlig at tida gikk ganske sakte når jeg satt med ei bok i hendene. Hvis ikke verket var så kjedelig at jeg sovnet.

Ungdomstida ble ganske kort. Jeg hadde knapt rundet tjueårsmerket da jeg ble gravid for første gang, noe min egen mor heldigvis tok ganske pent. (Vi var tre søstre som presterte å utføre det samme kunststykket, så hun ble kanskje vant til å bli overrasket).

I løpet av de neste årene akselererte tida. Det ble et barn til. Giftemål og enda et barn fulgte, og i den kommende perioden reflekterte jeg som så mange andre stort sett over det sørgelige faktum at døgnets tjuefire timer aldri strakk til, noe som stresset meg aldri så lite.

Omsider begynte ungene å bli voksne, og det gikk roligere i svingene. Selvrealisering stod på planen, noe som betød ny jobb og kurser i bredt omfang.

Årene som suste av gårde

Men snart begynte tida å haste av sted, igjen. Hvis folk spurte hvor gammel jeg var, hendte det at jeg ikke husket hvor mange år jeg var, i farten. Helt seriøst. Og når det omsider gikk opp for meg hvor gammel jeg faktisk var blitt, hendte det at jeg ramlet ned i det grublende hjørnet. Var det virkelig mulig? Hvor var årene blitt av? Innerst inne var jeg jo den jeg alltid hadde vært. En person som forsøker å blokkere det faktum at tida stjeler mer og mer av livet ditt.

Slik har det fortsatt. Nå er det, uten at jeg skjønner hvordan det har gått til, kommet så langt at jeg skimter konturene av livets spede høst der fremme.

Jeg har tenkt en del på hvordan kommende livsfasen blir, for den kommer, enten jeg vil eller ikke. Hvis tida bestemmer seg for å holde fast på meg mens den stormer videre vel og merke, noe jeg virkelig håper at den har bestemt seg for å gjøre.

Tanken er ikke god. Tanken på at en kanskje bør vurdere å forandre oppførsel før det er for sent. Det hadde sikkert vært mulig å opptre mer seriøst i visse situasjoner, for eksempel. Tenke tanker som forhåpentligvis ville ha ført til uselviske handlinger. Det kunne sikkert behøves. Men etter hvert som en blir eldre, blir det dessverre vanskeligere og vanskeligere, ja nesten umulig, å forandre på banale hverdagstanker, i og med at de er så godt innarbeidet.

Artig forskning

Her om dagen kom jeg over en artig forskningsrapport. En rapport som slo fast at de fleste her på berget er ganske tilfredse med tingenes tilstand, noe som kanskje ikke er vanskelig å forstå hvis vi sammenligner oss med en del andre land. Men aller mest tilfredse er visstnok den gruppa som har rundet «seksti pluss», og det på tross av at fremtida til disse fornøyde individene sannsynligvis vil bli betraktelig kortere enn fortida, som sannsynligvis har gått radig unna frem til nå.

Seksti pluss-generasjonen har kanskje fått en innsikt som vi andre mangler. Eller er det naturens måte å dope ned de lett aldrende hodene på? De mest selvtilfredse går kanskje rundt og tror at alt er greit, på tross av at de nærmer seg de bratte nedoverbakkene med stormskritt?

Jeg sier til meg selv at en bør være glad så lenge en har helsa og et relativt lyst sinn. Det er ingen selvfølge i vår alder. Ikke i noen alder, egentlig. Dessuten er det som regel umulig å planlegge siste akt. Allikevel, tanken på teppefall streifer vel de fleste mennesker, nå og da. Tanken på hva en etterlater seg den dagen klokkene ringer for å sende en i vei. Har en fått unna de oppgavene det var meningen en skulle utføre? Gjort sitt beste i rollene en trakk med seg gjennom livet? Selv er jeg sterk i tvilen.

Hvis jeg får muligheten til å ta ei runde til i vante omgivelser, har jeg bestemt meg for å rekke opp hånda og takke ja. Uten betenkningstid. Spesielt med tanke på at det er umulig å lære alt som er verd å lære, i løpet av et kort liv.