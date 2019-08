Gjorde comeback på Eikerapen Roots Festival

ÅSERAL: Rytmisk sommerskole fra Byremo åpnet tradisjonen tro festivalen torsdag ettermiddag. Ungdommenes framføring sammen med Maren og Charlotte Wallevik Hansen i Oakland Rain, ble en stor suksess. Hele uka har de øvd for å gi Eikerapen Roots Festival en verdig start på Festivalen, og det klarte de med god margin. Ungdommene har øvd natt og dag og gitt alt for denne ene konserten.

Våverk fra Setesdalen med Åsmund Åmli i front, sørget for fulle hus da de gjorde comeback etter 20 år på Låven. De viste en spilleglede og en utførelse på scenen mange kan misunne. Festivalsjefen mente for øvrig at med så mye glede for å spille sammen, burde Våverk egentlig betalt festivalen honorar.

Storbonden vant igjen

Fredag strålte sola da årets beachvolleyball-turnering gikk av stabelen. Duskedamene ankom til musikk og stor ståhei! Høydepunktet for mange er akkurat denne turneringen, selv om Storbonden alltid går av med seieren uansett resultat.

Krissy Matthews Band var første musikalske innslag med konsert på låven. De av dere som har vært med noen år på festivalen, husker ham kanskje som 14-åring da han opptrådte på Rootsfestivalen tilbake i 2006. Crewet hans på fem personer ankom torsdag fra London, og valgte selv ei langhelg på Eikerapen i Åseral.

Fredagen kunne by på et variert musikalsk tilbud. Østre Gasværk spilte Kim Larsen og Gasolin-slagere, med allsang fra de godt voksne. De litt yngre ventet på Gunslingers som også leverte en opptreden med mye allsang. Eikerapen og Åseral viser tydelig stolthet over den lokale musikeren, Arthur Stulien, som spilte på festivalen for 3. gang. Small Town Tommy, Ni Liv, Morgan Lee Lehne og DJ Moonshiner var også blant artistene fredagskveld.

Det var flere nyheter på programmet i år. Den ene var Espen Backstrøm som laget mat i sin enorme wokpanne til de første 130 oppmøtte i Saga Bar. Fantastiske smaker for ganen og helt uten kostnader for gjestene.

Over 200 på fottur

Årets nyhet, fottur til Storeslåtta, mener festivalsjef Sonja Brynjulfsen var den største begivenheten for 2019. Da planen lå på skrivebordet, håpet hun på 20–30 deltakere. Lite visste hun at det skulle møte opp over 200 store og små.

Værgudene var fortsatt på festivalen sin side, og de som tok fjellskoene på, tre kilometer inn til Storeslåtta – godt guidet av Rolf Martin Nygård – angret nok ikke på at de tok turen. Maren og Charlotte i Oakland Rain, Lars og Renè fra Østre Gasværk leverte sammen med «vår egen» Jan Ove Johansen, musikk, latterkramper, gåsehud og stor underholdning. Enkelte mener at ikke engang, «Under the Dam» kunne måle seg med denne opplevelsen.

De 200 menneskene som møtte på Storeslåtta med sitteunderlag og tursekk, fikk en opplevelse de seint vil glemme. Storbonden Rune, og Storbondekåna Gro har neppe hatt så mange gjester i hyttetunet tidligere. For artistene var nok helikopterturen tur/retur den største opplevelsen.

Hell førstemann ut

”Onne Løa” har erstattet festivalens tidligere hagescene. Med flott utsikt over Ørevann storkoste publikum seg med konserter som ga magisk stemning. Thom Hell, som har gjestet Rootsfestivalen flere ganger tidligere, fikk æren av å være førstemann ut på den nye scenen. Hege Øversveen og Oakland Rain avsluttet festivalens hagekonserter. Deretter løftet Country Girls fra Vennesla taket på låven – for noen damer!

Teltscenen, som har fått navnet Sjekkpunktteltet, er tilbake på Eikerapen, og det med stor suksess. Først ut var Byting, der fansen sto i kø, etterfulgt av Silya & the Sailors som hadde et forrykende show på hovedscenen. Gledeskompaniet hadde siste konsert i Sjekkpunkteltet der allsang fra publikum var imponerende, etterfulgt av Ingenting på hovedscenen.

Sist, men ikke minst kan Eikerapen Roots Festival for første gang på mange år sole seg i glansen av nesten å ”stå på egne bein”. Det er penger til utgiftene og litt til overs, sier festivalsjef Sonja Brynjulfsen stolt.