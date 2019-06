Fra Gran Canaria til Sørlandet

Første uka i juli reiser imidlertid orkesteret Mogán Big Band fra kommunen Mogán sørøst på Gran Canaria til Sørlandet. 35 musikere og 12 medreisende tar turen nordover for å spille fire gratiskonserter fra Flekkefjord i vest til Birkeland i øst og med Farsund/Lista som base under oppholdet.

Mogán kommune er velkjent for mange ferierende nordmenn, også sørlendinger. Her får man året gjennom tilfredsstilt behovet for sol og varme. Et par tusen nordmenn har til og med gjort kommunen til sitt faste bosted. Artikkelforfatteren er en av dem, ansatt som lærer på den norske skolen i kommunen. I løpet av de årene jeg har vært her, har jeg oppdaget at øya har atskillig mer å by på enn sommer hele året.

Det er et blomstrende kulturliv i alt fra den lokale folkemusikktradisjon som holdes levende i hver krok av øya, via populærmusikk til kunstmusikken som har sitt hovedsete i det vakre konserthuset Alfredo Kraus Auditorium i hovedstaden Las Palmas, oppkalt etter øyas internasjonalt kjente tenor. I vinter ble den internasjonale musikkfestivalen arrangert for 35. gang med Las Palmas sitt eget anerkjente symfoniorkester som viktig aktør. I skrivende stund går musikalen West Side Story på av storbyens scener. Det finnes mer enn sol og sommer.

Overalt på øya spilles, synges og danses det både i musikk- og kulturskoler og i orkester.

"Asociación Musical Serafín Zubiriri Mogán Big Band" er det lange og vanskelige navnet på orkesteret jeg har stor glede av å få være med i. Serafin Zubiri er en anerkjent blind spansk sanger som vi har vært heldige å få samarbeide med og som er orkesterets fadder. Vi bruker vanligvis navnet Mogán Big Band. De fleste av musikerne er fra Gran Canaria, men vi er noen få utlendinger, deriblant tre-fire norske som er med. Alderen er fra 13 – 75 år. I flere tilfeller er to generasjoner fra samme familie med. Orkesteret ble startet i 2006 og har hele tiden vært under ledelse av vår dyktige dirigent Marcos Garcia Guerra. Marcos er fra Gran Canaria.

Det er verdt å nevne at orkesteret hvert år bidrar til den norske 17. maifeiringen her sør. 17. mai er jo ingen spansk helligdag. Noen av musikerne tar seg sågar fri fra jobb for å spille og dirigenten vår sørger for at ungdommene får fri fra skole. Planene om en turné i Norge har vært en drøm i årevis og i nå blir den realisert.

På norgesturneen kommer vi til å spille en typisk populærkonsert, men har lagt vekt på at vårt program skal avspeile hvor vi kommer fra. Derfor blir det både kanarisk og spansk musikk å høre. På konsertene har vi også en gjestesangsolist i russiskfødte Elena Bottolfsen.

Mogán Big Band gjennomfører sin tur med god støtte, også økonomisk, av myndighetene på Gran Canaria. Vi har lagt vekt på at turen skal være både en kulturutveksling og vennskapsbygging. Overalt på Sørlandet har vi møtt stor velvilje hos våre verter. Flekkefjord tar oss imot med ordfører Jan Sigbjørnsen i spissen. I Farsund har kultursjef Inge Eikeland invitert oss til å delta på fyrfestival på Lista fyr og ved skipsanløp av «M/S Gamle Oksøy». Komponist og storbandleder Geir Knutson tar imot oss på Birkeland og alle stedene er blir vi forsterket av noen lokale musikere.

I og med at vi spiller fire utekonserter, er det å håpe at været kan bli noe som ligner på fjoråret. Smakebiter fra konsertprogrammet finner i denne videoen (musikk fra tre minutter etter verbal intro):