Da Maria Arredondo nesten møtte Britney Spears

Dette og mye mer fikk jeg se på teateret sist fredag. Var det verdt turen? Så absolutt!

Dekonstruert er en forestilling med elementer fra både talkshow og improvisasjonsteater. Det er invitert inn en gjest som intervjues om sitt liv fra barndommen og fram til i dag, og ut ifra dette improviserer skuespillerne fram ulike scener og situasjoner.

Fakta: Dekonstruert – improteater og talkshow Gjest: Maria Arredondo Intervjuer: Guttorm Strande Syrrist Med: Marthe Elden Wilhelmsen, Fredrik Jakobsen og Christer Wold Sundstøl Hvor: Intimscenen på Teateret Når: Fredag 3. mai

Bød på seg selv

Fredagens gjest var Maria Arredondo og hun var ikke redd for å by på seg selv. Hun delte gjerne historier fra den tiden da hun selv var en forsiktig og usikker tenåring som ble oppdaget for sitt store sangtalent. Det at Maria delte åpent fra livet sitt gjorde at kveldens skuespillere fikk mange godbiter de kunne bruke til å improvisere fram ulike scener og situasjoner.

Både levd liv, framtidig liv, og absolutte fiktive hendelser ble presentert. Publikum fikk blant annet se Marias første møte med ektemannen Torstein Sødal, hvordan det ”egentlig” var å velge ut låter for ei ung og usikker jente fra Vennesla og ikke minst flere eksempler fra Marias musikalske karriere.

Historien om da Britney Spears’ manager kom bort til Maria på hotellet og ville presentere henne for den populære artisten, slo godt an hos publikum. Spesielt siden dama som passet på Maria nektet henne møtet fordi hun mente mannen bare var en bedrager.

Eva Haakonseth Lie

Strålende skuespillere

Kvelden ble ledet av den dyktige og trygge intervjueren Guttorm Strande Syrrist, som også fungerte som lydimprovisatør på piano. Med god hjelp av de allsidige og glimrende skuespillerne Marthe Elden Wilhelmsen, Fredrik Jakobsen og Christer Wold Sundstøl, klarte Syrrist og gi publikum et humoristisk og nytt blikk på Maria Arredondos liv og karriere.

Dekonstruert var en forestilling av høy kvalitet i alle ledd og absolutt en perfekt måte å tilbringe fredagskvelden. Om du ikke fikk sett fredagens forestilling blir det nye muligheter til høsten, og det anbefales på det sterkeste. Dekonstruert passer for alle som har lyst til å se livet til et kjent fjes bli spilt ut på en morsom og uhøytidelig måte.