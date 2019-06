Rapper sommeren inn

BLOGG: Fakken, som er et alias for Fredrik Falkenberg (25), kommer inn på tredje verset. Vibe er en catchy låt som handler om man at man kan gjøre hva man vil uten at noen andre skal mene så mye om det («De kanke drepe vibe’n min»).

Fakken sitt vers handler mer om å henge sammen med gutta. Låten begynner med en rolig gitarsound på versene, og bygger seg opp i bridge med en fengende melodi og tekst rett før refrenget slår inn.

Tidligere i år har jeg sluppet singlene Forventninger og Falsk Fasade, samt en musikkvideo på YouTube.

Nå er vi virkelig klare for å ta sommerferie, Og for min del blir det kanskje ikke så mye musikkskriving og diverse i sommer. Men jeg har allerede materiale som er klart for slipp til høsten.

Hør Vibe her:

