Erindringer fra en skoggangsmann

Om enn i en litt mer beskjeden utgave. Jeg vandrer i skogen nesten hver dag. Ja, og så om det bare er vår egen Hundremeterskog.

Skog er skog. Noen ganger våger jeg meg til og med utenfor steinmuren. Her om dagen da jeg skulle hilse på enkefru Bever krysset jeg plenen over til sørsiden av låven. Måtte ta en liten sving utenom noen etterlatenskaper fra nabohunden. Krysset steinmuren. Tok en litt større sving utenom en stor tue med hvitveis. Kunne jo ikke tråkke på blomstene. Ned til beverhulen der noen frosker skyndte seg bort fra meg i en av kanalene beveren har laget seg. Prøvde noen kast etter småturen. Et lite napp var alt. Et par dager før vaket de så tett i hylen at man skulle tro det regnet. Og der kom beveren. Hadde seg noen runder i vannet foran meg, for å ta meg i øyesyn.

Nei, han der er ikke farlig. Hentet seg etter hvert en einerkvast, av alle ting, og satte seg like ved hytta og gnavlet på den. Imens satt småfuglene og sendte hilsninger til hverandre fra tretopper rundt om. Av og til byttet de tretopp.

Da jeg skulle trekke meg tilbake, skjedde det på en særdeles disket og avledende måte. Ville ikke skremme enkefru Bever der hun satt. Beveget meg i ulendt terreng uten en lyd. Som en blanding av Hjortefot og Davy Crocket. Og kanskje Sølvpilen. Begynte å tenke litt på Sølvpilen under min taktiske tilbaketrekning. Da komselvfølgelig tankene inn på Månestråle også. Bildet som står så klart for meg fra Sølvpilen julehefte i 2014. Bildet der hun står bundet naken til en totempel. Dette tok nok noe av konsentrasjonen fra meg, for plutselig tråkket jeg på en tørr kvist. Smellet var høyt og avslørende men ble heldigvis ikke etterfulgt av noe plask fra beverhalen.

Det er ok å tenke på kvinnfolk, men i noen sammenhenger får man pinadø holde på konsentrasjonen til det man holder på med. Nei, nå skal jeg finne juleheftet. Ikke lese, bare se på bildene.

