Til alle bølgebrytere

Til dere som trenger hvile. Som leter etter balansen mellom å gi og ta imot. Som har brutt bølgene for lenge.

Til dere som vil beskytte dere mot det som stjeler livsglede og åpne dere for det som gir kraft både til å finne din plass i verden, men ikke minst gi plass til andre slik at de kan skinne.

Gjør pannen hard i møte med harde virkeligheter. Sett murene opp i møte med kulde og forbehold om du vil bevare ømheten og motet i ditt hjerte.

Velg verdige mottakere for din tillit. Det skal være omtanke og velvilje, tillit og mot til å elske, om du skal senke murene og dele fra ditt innerste.

Livet gir seg ikke før det får hjertet ditt. Du vet, det som knuses før det får mot til å elske andre like høyt som seg selv. Men livet gir seg ikke før du har lært å gjøre pannen hard i møte med det som truer verdigheten.

Du kan ikke bryte bølgene alene for lenge. Når du gir slipp, skjer det noe annet. Kanskje skyldes du i land på en vakker øy for å finne hvile. Kanskje flyter du fritt og opplever at det du trenger uventet kommer deg i møte i en annerledes innpakning. Det ekte kommer alltid tilbake, om enn i nye og kanskje vakrere fasonger. Gi slipp. Flyt fritt og se hva som skjer. Og husk, ingen kan ta deg fra deg. Du eier dine opplevelser og følelser. Løft blikket.

Livet selv lærer oss når det er behov for stålsetting og beskyttelse - og når vi skal la skansene falle og åpne demningen av det vondeste og vakreste.

For de fleste er nærhet og det å gi og ta imot fra andre, så skummelt, at vi trenger hav av tillit for å våge denne reisen. For enkelte er det så uvant, noe de har beskyttet seg så godt i mot, at de bøyer av i møte med de de trenger. Noen ganger har vi beskyttelser som har tjent sin hensikt i møte med dem vi har vært omgitt av til nå. Da kan det kreve nye steg om det som en gang var løsningen, med ett hindrer oss i ekte liv og vekst.

Det er et under de gangene det skjer at mennesker tar i mot og gir på samme tid. Noe mer kraftfullt kan et menneske knapt oppleve. Men veien dit er brolagt med evnen til å gjøre pannen hard når det trengs og motet til å være synlig som den du er.