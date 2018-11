Ny runde med Depression - the Musical

Innen den tid skal den være kunstnerisk innslag på Årsmøtet for alle landets Kontrollkommisjoner for Mentale Institusjoner i Tromsø 15 og 16. november. Det er selvsagt en stor ære.

Det er en lokal produksjon med profesjonelle kunstnere:

Knut Østrådal – manus og skuespiller, samt produsent .

Kristian Landmark - regi, manusbearbeidelse

Erik Pirolt - scenograf

Tatjana Zaitzow - dokkemaker, dokkedesign

Giert Werring - dokkespiller

Temaet i Depression - the Musical er depresjon og vi følger en karakter som går inn i en dyp depresjon og følger denne gjennom terapi og behandling, mental institusjon, elektrosjokk – og veien ut igjen.

Historien er basert på egne og selvopplevde erfaringer og observasjoner - som etter mer enn to år førte til en tilbakevending til lyset og til livet.

Historien fortelles av en klovn – denne karakteren som befinner seg i skjæringspunktet mellom tragedien og komedien – med sitt ansikt sminket med tårer som sorte streker under øynene – og en smilende munn.

Historien ledsages av dokker og figurer som representerer mennesker som dukker opp i historien –og forestillingen har også en rekke innslag med musikk – kjente melodier og sanger som følger stemning og tema i historien.

Noen rimelig absurde klovneinnslag er også ingredienser som krydrer handlingen.

Mentale lidelser har fremdeles et stigma. Det er et tema som mange har vanskelig for å snakke om. Men er det mulig å komme ut i lyset igjen –etter et langt opphold i dypeste mørket ?

Ingen happy ending, dog en oppmuntring til de som strever og fremdeles befinner seg i den mørke tunnelen.