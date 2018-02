KRISTIANSAND: Stjerner på Grim-2018 var veldig bra også i år. Alle som var med hadde noe å gi og var veldig flinke. Vi ble mest overrasket over at ingen av de som opptrådte hadde sceneskrekk, de bare kjørte på. Det var mange forskjellige numre der noen sang, noen dansa, noen sjonglerte og noen spilte instrument. Vi syns Stjerner på Grim er et bra arrangement fordi unge får muligheten til å vise sine hobbyer og talenter.

Fakta: Stjerner på Grim Talentshow på Grim skole som avholdes hvert år på Samsen kulturhus Showet er for alle elever som har lyst å vise sitt talent på scenen Stjerner på Grim har fostret flere kjente utøvere, som bl.a Alejandro Fuentes, Christopher Trædal og Sara&Arash Drives av lærerne Wenche Baasland og Marit Tomine Tybring-Andresen

Malik og Co. fra 8.trinn fremførte en selvkomponert rapmedley med låta «Man’s not Hot» som utgangspunkt, og scenen dirret av deltakernes energiske dansing og hopping i takt med rytmene.

Malin H. Golshani

Hva synes dere om egen innsats?

– Veldig bra, vi øvde som søren og synes showet ble bra.

Hvor lang tid tok det å kunne sangen deres?

– Jeg øvde overalt, dusjen, skolen, på vei til trening, hjemme. Det tok sin tid, men jeg syntes det var verdt det.

Kunne dere tenkt dere å gjøre det igjen?

– Ja, vi anbefaler det på det varmeste!

Sander Johnsen

Daniel Pizzaro Strømme fremførte The Shadows’ låt «Apache» på gitar. En velkjent låt for de voksne i publikum, men uten tvil en låt som fikk stemningen opp hos de unge publikumerne! Hvordan var det å opptre?

– Det var litt skummelt først, men så ble det mye gøyere.

Hva var best med å være med på Stjerner på Grim?

– Det beste var kanskje all maten og alle som deltok var hyggelige. Og ikke minst at jeg fikk vist det jeg kan.

Benedicte Og Co fra 10.trinn fremførte et danseinnslag.

Hvordan var det å opptre?

– Vi var litt nervøse og noen av oss følte at vi tok for mye på håret. Vi var også engstelige for å tulle det til for gruppa. På scenen var det veldig varmt, men veldig gøy. Vi gjorde det bare for gøy og vi kommer til å savne Stjerner på Grim.

Hvorfor valgte dere dette innslaget?

Fordi vi fikk mye inspirasjon fra de forrige 10. klassingene, Tidligere har det vært flere jentegrupper som danset og i år tenkte vi at vi skulle bli en del av dem.