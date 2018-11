200 000 kroner til sørlandskunstnere

KRISTIANSAND: I 2018 var det 33 som sendte inn søknad om kunstnerstipend. Kulturstyrets innstillingsjury, bestående av kulturstyreleder Terje Næss, nestleder Kristin Wallevik og kulturdirektør Stein Tore Sorthe, vurderte søknadene i henhold til vedtatte retningslinjer.

7. november vedtok kulturstyret å tildele fire kunstnerstipend innen rammen på totalt 200.000 kroner. Kunstnerstipendet er fordelt i disse tre kategoriene:

Kulturstyret tildeler ett stipend à kr 30 000 i kategorien «utdanningsstipend til unge kunstnere» til musiker og perkusjonist Hannah Veslemøy Narvesen.

Kulturstyret tildeler ett stipend à kr 50 000 i kategorien «etableringsstipend til nyutdannede kunstnere» til jazzmusiker og perkusjonist Ole Hermansen Mofjell.

Kulturstyret tildeler to stipend à kr 60 000 i kategorien «arbeids-, videreutdannings- eller reisestipend» til billedkunstnerne Erik Pirolt og Ann-Cathrin November Høibo.

Utdeling

Utdeling av stipendene foretas torsdag 10. januar 2019 i store sal på Sørlandets Kunstmuseum. Her vil prisvinnerne samles med gjester og publikum for å presentere seg selv og sin kunstneriske virksomhet.

Christian Belgaux

Hannah Veslemøy Narvesen er født og oppvokst i Kristiansand og studerer for tiden i Oslo. Hun har opptrådt som musiker (trommeslager, gitarist, sanger og komponist) i flere ulike musikalske konstellasjoner både profesjonelt og på amatørnivå siden 2012.

Juryens begrunnelse lyder som følger:

Juryen er imponert over at Hannah Veslemøy Narvesen er tatt opp på bachelorutdanningen i utøvende jazz/improvisasjon ved Norges Musikkhøgskole i såpass ung alder. Hun har allerede markert seg som en frisk og sprudlende perkusjonist som ofte går nye veier. Hun er tidlig blitt presentert på sentrale festivaler og jazzscener. Hjembyen setter stor pris på at unge talenter setter seg høye kunstneriske mål, og markerer seg slik hun har gjort. Juryen ønsker at stipendet skal bidra både til å fullføre utdannelsen, og hennes videre utvikling som perkusjonist som kan bli en stor berikelse for byens musikkliv.

Ole Hermansen Mofjell er født i Søgne og bosatt i Kristiansand. Han har de siste årene gjort seg sterkt bemerket på jazzscenen både i Norge og utlandet. Mofjell opptrer også jevnlig på jazzscenen i Kristiansand.

Peter Gannushkin

Juryens begrunnelse lyder som følger:

Ole Hermansen Mofjell har en imponerende merittliste, og har de siste årene virkelig markert seg som perkusjonister/komponist både innenlands og utenlands innenfor jazzmusikken med vekt på improvisasjon. Juryen ønsker å bidra til at åpenbare talenter som Mofjell kan ha Kristiansand som base for sin internasjonale virksomhet. Det settes særlig pris på initiativet til å etablere en konsertscene for improvisert musikk i Kristiansand, noe som åpenbart kan være en ressurs og berikelse for det rytmiske musikkmiljøet i byen vår.

Hauk Kvien Skrefsrud/NRK

Ann-Cathrin November Høibo er født og oppvokst i Kristiansand og har utdanning fra Oslo og Frankfurt. Hun jobber i hovedsak med billedvev og skulptur, og har en lang merittliste med blant annet 19 separatutstillinger og deltatt i mer enn 80 gruppeutstillinger i både inn og utland.

Juryens begrunnelse lyder som følger:

Juryen kjenner godt til Ann-Cathrin November Høibos kunstneriske virke, og er imponert over hennes utvikling som kunstner de siste 10 årene. Juryen ser fram til hennes første separatutstilling i hjembyen, på Sørlandets Kunstmuseum i februar, og bidrar gjerne til dette arbeidet. Juryen ser gjerne at Høibo som en kunstner av internasjonalt format, kan fortsette å jobbe fra Kristiansand i mange år framover, og ønsker derfor også å bidra til at hun kan gjennomføre et arbeidsopphold i Berlin høsten 2019.

Jorunn Ugland

Erik Pirolt

Erik Pirolt er født og bosatt i Kristiansand, og har utdannelse fra kunstakademiene i Trondheim og Oslo. Han har en lang merittliste med blant annet mer enn 15 separatutstillinger og deltatt i mer enn 20 gruppeutstillinger.

Juryens begrunnelse lyder som følger:

Juryen er stadig vekk blitt fascinert av den fantasifulle kreativiteten som kommer til uttrykk i Pirolts kunstverk og installasjoner der han ofte blander flere kunstneriske teknikker og uttrykk. Han har en egen evne til å utfordre publikum gjerne også med en god porsjon lavmælt humor. Juryen ser fram til hans neste prosjekter der han igjen samarbeider tett med andre lokale kunstnere. Juryen ønsker også å berømme Erik Pirolt for å være en utadvendt kunstner som bidrar til utvikling av miljøet i Kristiansand.