En hilsen til alle mine medjojoer!

BLOGG: Jeg skal ikke på noen måte framstå som noe sunnhetsorakel, men de siste 17 årene, eller deromkring, antar jeg at jeg befinner meg i norgestoppen hva gjelder å kvitte seg med bilringer og fettlagre. Hundrevis av kilo har svettet seg fra meg gjennom de siste par tiårene.

Dessverre befinner jeg meg nok også i norgestoppen hva gjelder å tilegne seg kilo, faktisk flere enn jeg har kvittet meg med. Helsike, hvorfor er det slik?

Jeg tror, i min synsing, at roten og selve forutsetningen for kunne å bevege seg rundt i et sunt liv er å ha et sunt forhold til seg selv. Jeg innbiller meg at min jojovekt i all hovedsak skyldes at jeg i perioder truer meg selv til å ta meg sammen.

Det funker alltid, men det funker aldri. Kortsiktig gevinst, men langsiktig tap.

Nå er jeg inne i min tredje måned med en ny strategi. Det er ikke målene som er selve målet, jeg har sluttet å true meg selv og jeg driter hundre null i tiden vi lever i.

Tid, krav, og målsettinger er byttet ut med søken etter indre ro, søken etter å bli glad i meg selv, og søken etter å bare være.

Vi lever i en tid hvor alt, absolutt alt, skal effektiviseres, nye ting skal kontinuerlig skapes og penger skal tjenes. Jo mer, jo bedre.

Til tross for at effektiviteten i hverdagen hele tiden setter nye rekorder, så virker vi samtidig å ha dårligere tid enn noen gang tidligere.

Hvorfor skaper ikke all denne effektiviseringen en buffer med tid? Tid som vi kan bruke på våre nærmeste? På oss selv? Hvorfor har vi ikke opparbeidet oss et lass med tid til å bare være?

Nei, kanskje er det fordi vi blir revet med av alt og alle, eller muligens er det fordi vi sjelden lytter til vårt indre, men heller lar oss bli ledet av alle andre sine krav, forventninger og syn på hvordan et godt liv skal leves.

Alle andre enn oss selv, gjelder.

Til alle dere som føler dere lever som om man konstant blir jaktet på og knapt får tid til å puste: Hva er din gjennomsnittlige skjermtid?

Mitt råd en deilig maidag blir derfor å oppfordre deg til å hente fram mer fra deg selv. Still kritiske spørsmål til det du tror at andre tenker om deg. Er det bra for deg å følge alle bølgene som andre har konstruert og flyter på? Vær mer deg selv!

Du er garantert hundre ganger mer interessant enn den utgaven alle andre mener og vil at du skal være.