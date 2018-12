Våre vanskelige valg

Vi er på vei inn i en høytid som helst skal handle om det gode, om nestekjærlighet og medmenneskelighet. Rause valg som å inkludere noen som ikke har det like bra som oss selv. Enkelt, men vanskelig likevel. Jeg er fastgrodd i gamle vaner og gamle valg. De er ikke nødvendigvis bra for verken meg eller de rundt meg. Ikke er de særlig rause heller alltid, når jeg tenker meg om.

Så skjer det noe i livet mitt som røsker tak og fillerister tankegangen. Jeg mister en svært god venn. Vedkommende tok et vanskelig og vondt valg, et valg om å avslutte livet.

Når sjokket har lagt seg og sorgen forsøker å stabilisere seg, begynner jeg å tenke på egne valg. Valg som får konsekvenser både for meg og omgivelsene mine. Jeg må innrømme at jeg også tenkte litt på andres valg som påvirker meg og mitt.

Jeg har noen nære familiemedlemmer som velger å ikke snakke sammen på grunn av uenigheter. De skyver hverandre ut i «kulda», avviser kontakt og en utstrakt hånd. De er kampesteiner, urokkelige ruger de på eget ståsted. Det er trist, vi er en liten flokk fra før av og har ingen å miste. Jeg er ingen kampestein, selv om jeg noen ganger kunne ønske at jeg var seig, jeg også. Jeg er nok mer som Sid, dovendyret i filmen «Istid» som utbryter: «Eg? Eg er for lat til å bære nag.»

Valg handler også om identitet og hvilke rollermodeller jeg har. Jeg er tilbøyelig til å velge det samme som andre jeg føler felleskap med. Når det gjelder politikk, for eksempel, da lar jeg meg påvirke av mennesker som skal utøve partiprogrammet. Står de for det samme som meg? Vil jeg være som dem? Jeg har stemt «blått» i mitt voksne liv, men da jeg ved forrige stortingsvalg tok en valgtest i regi av en avis, endte jeg opp med at jeg var en typisk velger av partiet «Rødt».

Jeg fikk sjokk. Var jeg ikke «blå» likevel? Var jeg blitt farget av mine rollemodeller, men avslørt av en valgsjekk på internett? Men hva med miljøhensynet mitt? Jeg sorterer søppel, bruker minst mulig strøm og vann og har ikke satt mine bein på et fly siden 2003. Skulle jeg valgt «Miljøpartiet De Grønne»? Jeg var så forvirret at jeg husker ikke hvilken valgseddel som havnet i konvolutten på valgdagen.

Et annet vanskelig valg har vært valget av tro. Jeg vokste opp i en usalig blanding av ateister, adventister og såkalte «frie» kristne. Banneord og tungetale, hånd-i-hånd. Frelse og dommedagsprofetier. Helbredelse, piller eller alkohol kunne lindre den indre smerten. På den ene siden av familien var svinekjøtt syndig, på den andre siden var svineribben et festmåltid. Valget var mitt.

Jeg valgte en «standard barnetro» som har utviklet seg i takt med livet. Jeg har blant annet blitt kjent med muslimer som er fantastiske rollemodeller i sin tro. I en tung periode i livet ble jeg anbefalt meditasjon og «Mindfulness», noe jeg fortsatt praktiskerer ukentlig. Det, sammen med yoga, førte meg nærmere meg selv og det jeg velger å kalle «kjernestemmen», som hjelper meg å ta gode valg. I disse øyeblikkene opplever jeg total indre fred og kontakt med min skaper. Likevel velger noen å kalle slike aktiviteter for «ukristelige» og er pådrivere for at yoga må fjernes fra gymtimer i skolen.

Hele livet forfølger det oss; hva vi sier og hva vi gjør kan påvirke andres valg. Nå står et blankt nytt år på dørmatten og banker på. I 2019 skal jeg være mer bevisst på hvem og hva som påvirker meg til å ta mine valg. Jeg skal lytte til «kjernestemmen». Og hvis jeg kan velge på øverste hylle? Da velger jeg fred, forsoning og felleskap.

God jul og godt nytt år!