Gratulerer med dagen! Målet er nådd, heter statuen. Den hedrer de personer som ved idrettstreiken eller annen måte bidro til landets frigjøring. De som bidro i idrettstreiken fortjener virkelig heder. Å nekte å konkurrere for det okkuperte Norge krevde mot.

Jeg synes dette minnesmerket er spesielt flott. For hva er det idretten representerer? Store prestasjoner selvfølgelig. Rå kraft. Smidighet. Taktikk. Men det representerer også fellesskap. For utøverne. For nesten ingen trener alene. Å møtes på laget er fellesskap. Alt fra førsteklassinger som trener på løkka til seniorer som kommer sammen på kunstgresset seint om kvelden. Fellesskap for fansen. Enten vennegjengen som reiser til England eller foreldre som møtes i hallen. Det er fint.

Idrett gir oss noe å samle oss om. Også som nasjon. Vi er sjeldent stoltere enn når noen av våre vinner på ski for eksempel. Selv om en enkelt kvinne går over målstreken, føler vi mange at vi liksom har vært med på noe. Vi har heia i sporet eller hylt foran tv-en. Idrett er felleskap. Store og små fellesskap. Og på den måten var det også på sitt vis fellesskapet som protesterte mot nazistene i idrettstreiken. Og det lyktes.

Gode venner. Vi bekjempet okkupasjonen. Heldigvis. Men statuen heter målet er nådd. Flere tiår etter krigen opplevde vi høyreekstrem terror 22. juli. Terror tuftet på noen av nazistenes tanker. I årene før hadde vi sett gryende grums i kommentarfeltene på nett. Etter 22. juli lovet vi hverandre at vi skulle ta til motmæle mot rasisme og hatefulle ytringer. Gjorde vi egentlig det?

For meg ser nettet mørkere ut enn noen sinne. Høyrepopulistiske og tidvis ekstreme partier tar sete i flere og flere nasjonalforsamlinger. Nazister trampet ned markens. Gode venner det er ikke meningen å legge et dystert bånd på nasjonaldagen. For det er dager som dette som gir meg håp. Vi ferier grunnlov og demokrati. På verdens flotteste vis. Med barnetog og brede smil.

Demokratiet kommer ikke av seg selv. I dag pynter vi oss og hyller det. Resten av året håper jeg vi alle kan jobbe bittelitt for at det også skal bestå. Slik at vi også i fremtiden kan se hverandre inn i øynene og tenke at målet er nådd