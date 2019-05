Puslespill-hverdag og tekstpugging

BLOGG: Gjennom Phantom føler jeg at jeg har utfordret meg selv masse. Jeg har blitt vant til å stå på en så stor scene hver dag og tatt mange nye steg som kunstner. Mest av alt har jeg blitt tryggere på meg selv, enda mer teknisk stødig og modigere.

Uka etter Phantom var ferdig, var jeg rett tilbake i prøvesalen for å prøve på en minimusikal til musikkteater-Norges store festkveld «Musikkteaterprisen». Jeg sto på scenen sammen med Kåre Conradi, Jannike Kruse, Øyvind Boye Løvold, Andreas Hoff og jentene i Underholdningsvogna. Sammen framførte vi en hyllest til hovedgjest og æresprisvinner Per Christian Revholt. Alt var med stort orkester under ledelse av Simon Revholt og på et teater jeg har enorm ærefrykt for å opptre på: Chat Noir. Det var en fantastisk kveld!

Jeg gjorde et utdrag fra «My Fair Lady» og sang «I Could Have Danced All Night». Se video her:

Noe av det jeg synes var det beste med kvelden var at hele uka hadde musikalsk leder Simon minnet oss alle på at vi gjorde dette for å hylle et musikkteater som vi alle er så glade i og at 8. april skulle bli en festkveld. Jeg tenkte: «Det er jeg som heldig! Tenk at jeg får være med her!» Og da jeg gikk på scenen foran et stappfullt Chat Noir denne kvelden, var jeg ikke noe nervøs, jeg kjente bare på en enorm glede av å få synge sammen med et nydelig orkester og være en del av denne kvelden og denne utrolige gjengen som musikkteater-Norge er. Å! Den følelsen gjør alt strevet i hverdagen verdt det! Da er det vits i å øve og trene. Den følelsen gir energi til og komme seg gjennom alle avslag på veien.

Musikkteaterforum

Like etter jeg var ferdig med denne opptreden var det en ny stor kveld i vente som jeg har jobbet masse mot. På søndag hadde jeg min første konsert i Oslo og det var stort.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Konserten heter «Elsker, elsker ikke – en musikalkonsert om relasjoner»

Mikkel Gythfeldt

Den var søndag 5. mai sammen med Kristoffer Grua og to levende legender i norsk musikkteater; nemlig Jannike Kruse og Trond Teigen. Vi ble kjent i «Phantom of the Opera» og bestemte oss for at vi ville lage en musikalkonsert sammen denne våren. Vi landet på at vi skulle lage en konsert uten noen sololåter, men kun ha duetter, trioer og kvartetter.

Kai Rune Kvitstein

Vi har jobbet enormt med utvalg av sanger og å oversette til norsk. Påska på ski gikk med til å pugge tekst, for mest av alt var jeg litt stressa for en sang spesielt; nemlig: «I’m not getting married today» fra Company. En sang man ikke tar lett på. Den er kjent i musikalrepertoaret som den sangen med mest tekst. Det handler om en jente som skal gifte seg, men har fått helt noia og ekstreme bryllupsnerver. Jeg må si at skigåinga hjalp veldig på å få inn teksten i takt og på søndagens konsert satt den som den skulle! Under kan du høre en av sangene jeg gjorde med Trond og Jannike: "Elsker deg sangen" fra musikalen Spelling Bee.

Se video her:

Nå går veien videre til andre småjobber jeg har i mai og masse søknadsskriving gjenstår før flere spennende prosjekter forhåpentligvis skal realiseres i løpet av våren og sommeren.

Andre uka i juni er jeg igjen tilbake på Folketeateret, da med prøver til «The Sound of Music» hvor jeg spiller Søster Sophia.

Hold your dream!

Trine

Les flere innlegg av Trine Bariås-Kvitstein her

Og her