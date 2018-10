Vellykket pianohelg med Håvard Gimse

KRISTIANSAND: Den endte med konsert i Domkirken søndag 21. oktober.

Helgen startet med ”Fredagspiano” ved kulturskolen i Kristiansand – et gratis tilbud for alle pianoelever i Kristiansand, Søgne og Songdalen. Det var andre gang kulturskolen arrangerte pianoworkshopen, og deltakere fra alle kommunene var representert. Elevene fikk høre om musikkhistorie og snakket om komponist Franz Schubert med spesielt fokus på en av hans mest kjente sanger, den dramatiske Erlkönig, og den store pianosonaten i B-dur. Etter det ble det pianospill og quiz.

Knuden - Kristiansand kulturskole

Internasjonalt anerkjent pianist

Lørdag var det tid for masterclass med Håvard Gimse, som var en stor opplevelse for alle de 30 som fulgte den, og i enda større grad for de fem elevene som fikk spille for ham. Elever fra som fikk spille for Gimse var fra kulturskolen, TUP og Musikklinjen ved Vågsbygd. Gimse, som er professor ved Norges Musikkhøgskole, er ikke bare en internasjonalt anerkjent pianist, men også utvilsomt en av landets fremste pedagoger. Han maktet på en forbilledlig måte å kombinere autoritet med en tillitsvekkende mildhet og å se den enkeltes elev sterke og svake sider. Alle fem ga uttrykk for at de var blitt inspirert og svært gjerne ville ha ham tilbake ved en senere anledning.

Knuden - Kristiansand kulturskole

Spilte med Gimse

For Knuden-elev Katrine Lislevand Pavljuk (17) ble helgen ekstra spesiell. Hun fikk spille med Gimse på hans konsert med musikk av Schubert i Domkirken søndag. Stykket hun spilte hadde blitt introdusert i musikkteoritimen på fredag: Impromptu i B-dur – et av Schuberts aller siste verk. At Lislevand Pavljuk er en dyktig og talentfull pianist, har hun bevist ved mange anledninger tidligere, men dette var nok et slags gjennombrudd for henne: nydelig frasering, følsomt anslag, imponerende teknikk og alt ble spilt utenat!