Spis opp maten!

Det er mye fokus på matavfall, og det enorme globale problemet dette representerer. Vi er alle enige om at kasting av mat er en uting. I julebordssesongen som står foran oss, er det fort gjort å gå på en smell. Men hva er det som i bunn og grunn påvirker folks holdning til hva som er ok å spise, og hva som er ok å kaste?

Jeg tror guttene mine og jeg representerer en sjeldenhet i så måte. Vi er ikke spesielt grønne, sunne, miljøbevisste eller fanatiske i noen grad. Vi er ganske enkelt altetende, våre yndlingsmåltider heter «restemat», og det går derav svært lite mat til spille i vår nærhet.

Jeg er ganske stolt av min påvirkning på guttene mine, for det viser seg at de fortsatt holder på tradisjonen om å tømme kjøleskapet i magesekken fremfor i søpla, selv etter de har flyttet hjemmefra. Min beste kompis kaller oss flatterende nok for “container-tryner”, men vi tar oss ikke nær av det på noe vis.

Containertryner

Jeg kan aldri huske at jeg ikke har spist opp maten. Til og med på padletur i Alaska, sammen med fem godt voksne menn, spiste jeg dobbel porsjon for storspisere, pluss alle restene til de øvrige i reisefølget. Etter 12 dager på en gummiflåte i villmarka.

Jeg var skikkelig nyfeit, ganske lekker, med vadestøvler og cowboyhatt, og kun med laks og jägermeister som proviant. Jeg var så sulten etter den uendelige fisketuren, at kokken på restauranten kom ut til bordet vårt, for å hilse på den gale nordmannen som spiste så mye. Jeg spiste opp all maten, men måtte delvis bæres til hotellrommet den kvelden.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Les også: 50-åringene skal tynes til det maksimale

For en del år tilbake, mens guttene var små, var rutinene ved middagsbordet at pappa spiste opp alle restene. Med fem små barn, og kone som ikke spiste stort, gikk dette ganske dårlig over tid. Jeg husker vekta lå og vippet under 110 tallet, mest fordi rutinen med å spise opp for alle var ufravikelig.

Så skjedde det noe underlig. Guttene mine ble større, de spiste opp maten sin, og etter hvert spiste de ganske mye, faktisk mer og mer. Til slutt var det bare flaks om jeg fikk mat i det hele tatt! Det var som å leve med ulver der de gnagde seg gjennom kjøleskapet hjemme. Jeg tapte bokstavelig talt kampen om restene.

Gikk ned 20 kilo

Det ble et savn, men vekta tippet ned under 90 i en periode. Med en skilsmisse til på nakken, og noe trening for å ikke miste muskelmassen, så snudde vekta igjen idet den traff 83, og stabiliserte seg midt på 80-tallet.

Da måtte jeg investere i helt ny garderobe. Kundene mine sa det til meg, jeg så fattig ut, jeg gikk i klær som åpenbart var arvet av en tjukkas! Etter noen år endret livet seg på Camp Jensen på Hisøya igjen. De største, eller strengt tatt, de eldste guttene mine flyttet til studier i Oslo og Bergen.

I tillegg fikk jeg ny samboer med barn som ikke nødvendigvis spiste opp maten sin. Vekta fulgte igjen utviklingen i huset. Ny stabilisert vekt, tilpasset spiserutinene til nye familiemedlemmer, endte denne gangen midt på 90-tallet. Jeg fikk plutselig behov for enda en ny investering i klesgarderoben.

Tre garderober

Jeg har altså ett skap med klær for en mann på over hundre kilo, ett skap for en treningsvillig mann på 80-tallet, og en aktiv garderobe for dagens Jensen, midt på 90-tallet. Ingen skal betvile at jeg har ofret mitt for å begrense det globale problemet med matavfall. Jeg regulerer rett og slett kroppsvekta i takt med hvem som spiser opp maten sin rundt meg.

Den senere tiden er det kun 19-åringen, Emil Bjørn, jeg har måttet slåss med om restene. Han har nå blitt en meget kvalitetsbevisst kokkelærling på en bedre restaurant i Lillesand. I tillegg har jeg fått en datter på to år. Det blir spennende å se hvordan dette vil påvirke min neste garderobe..

Mye av rutinene for å spise opp maten fikk jeg utvilsomt fra min bestefar. Han var en svær mann som brukte ostehøvelen på meierismøret, når han lagde seg en brødskive, eller favoritten hans, ferske rundstykker. Han likte også svært godt å stå tidlig opp med barnebarna, for å spise iskrem med oss. En toliter til alle barna på deling, og en toliter til ham selv.

Matglad bestefar

Denne svære mannen satt alltid på enden av langbordet under julemiddagene der i gården. «Kvinnfolka» tok seg av tilriggingen, og hadde ansvaret for at barna oppførte seg, mens alle guttene hans (han hadde også fire av dem) og han selv, spilte kort, tok noen drammer, røykla stua med rullingsene sine, og diskuterte høylydt. En helt vanlig arbeidsfordeling i de fleste hjem på den tiden, og som jeg personlig savner dypt og inderlig.

Min ufortrengelige lærdom kom til meg under et juleselskap hos Bestefar Jensen i Bamble. Jeg var nok fem-seks år gammel, og opplevde at min to år eldre fetter, sutret forsiktig til min tante, fordi han ikke likte maten vi hadde fått servert.

Med et brak dundret bestefar begge knyttnevene i bordplata, så vinskvettene flagret, og huset ristet, idet han brølte med en røst som bare en mann på 140 kilo kan få til. «ALL MAT ER GOD!» var budskapet, og jeg har aldri vært i tvil siden!

Skrekkslagen

Jeg spiste opp rubbel og bit, fisk, lutefisk, fett eller poteter, jeg erindrer ikke menyen, ei heller smaken. Jeg visste bare dypt og inderlig at maten var god, herfra og til evigheten. Jeg var skrekkslagen og lykkelig over at det ikke var meg som hadde drept selvrespekten for all fremtid i dette scenarioet.

Og siden den dagen har jeg spist opp maten i enhver sammenheng. Jeg spiser også opp for mine kjære, av redsel for at noen skal dundre løs på bordplata hjemme - fra det hinsidige.