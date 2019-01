Gi meg flere barn!

Vi får færre barn. Vi får barna senere i livet. Vi gjør dette samtidig som at begge er full jobb. Vi skal trene til Birken eller Norseman. Vi skal pusse opp og legge bilder på Instagram. Vi skal oppdra smarte, snille, trygge, veltalende, høflige og tolerante barn. Vi skal kjøre minst mulig bil, ta vare på miljøet og følge med på politikken, samfunnsdebatten og den nye serien på HBO. Vi skal lese bøker, helst den nye til Houellebecq og vi skal gå turer i fjellet.

Det er slitsomt for foreldrene, ingen tvil om det. Og det koster. Mange trøtte tryner og tynne bankkontoer. Barn koster penger. Masse penger. Barnehager og sykkelstier. Trygge skoler og gode lærere. Helsesøstre, skoleturer og fotballtreninger. Politiet som passer på dem og Forsvaret som beskytter dem. SFO koster penger. Barnehage og bleier. Våtservietter som ødelegger kloakkrørene våre. Barn koster penger når de blir sinte på YouTube og kaster telefonen din i flisene på badegulvet. Kanskje det er en av hovedgrunnene til at vi ikke lager så mange barn?

Norge er ikke alene i Europa. Mange andre land sliter med samme problematikk. Det fødes får få barn. De som først velger å få barn ender ofte opp med to, men nesten aldri tre. Derfor har flere land innført forskjellige belønningssystemer for å oppfordre til at flere går ‘the extra mile’ og skaffer seg barn nummer tre. Rentefrie lån. Skattefordeler. Tomt til å bygge hus. I Italia kan familien få jordbruksland som de kan forpakte gratis i 20 år. Andre nasjoner lokker med null i inntektsskatt resten av livet hvis mor orker å få barn nummer tre.

Vi har mange fordeler i Norge også. Mange knakende gode lokkemidler som skal «lure» oss til å få flere barn samtidig som vi jobber og realiserer oss 110 prosent. Det er mye bra med det norske velferdssystemet, men vi må ikke være så gjerrige. Vi må gi så det monner, spesielt til de som velger og få flere barn enn bare to. Kanskje det hadde vært til hjelp om barna kunne vært på skolen til i 16-17-tiden. Alt av skolearbeid er ferdig før de kommer hjem og familien kan spise middag i fred og ro. Tid til å være sammen. Mamma kan være med på fotballtrening og pappa kan få tid til å spille litt Playstation med gutta, de gamle, gode kompisene som du ellers aldri har tid til å treffe.

Gi barna lengre skoledager og ingen hjemmelekse. Betal foreldrene litt mer og krev at de jobber litt mindre. La foreldrene få tid til å være foreldre. Da tror jeg flere får tid til å elske hverandre og da kan det bli barn av mindre.

Men hverdagen er preget av folk som vil ha penger. Staten, store selskaper, svindlere og nytenkende markedsførere. Alle sier; «Gi meg penger». Kanskje jeg sender deg et produkt tilbake. Er du heldig, kan du få en masterclass fra en mester. Hvis du liker eller deler, eller helst begge deler, kan du vinne en make over. Legg gjerne igjen en kommentar og ‘tell ur friends’ så skal du få litt rabatt på neste kjøp. Betal helst litt hver måned. Vi blir glade hvis du abonnerer og ekstatiske hvis du kjøper noen tilleggstjenester, som selvfølgelig vil bruker-optimalisere opplevelsen din.

Det koster å leve. Du må betale for alle dagene du går på denne jorda. Det koster, og taksameteret går. Uten stopp. Hver dag, hvert eneste åndedrag og hvert eneste hjerteslag koster deg noe. Ingenting er gratis. Varme og lys, pleie og omsorg, hjelp og støtte, alt koster penger. Hvis du ikke har nok, så kan du låne. Da må du betale litt ekstra tilbake, men bare litt, bare noen prosent. Livet er litt som å eie en bil.

Vil du kjøre bil, da må du betale. For bilen. For drivstoff. For veien du kjører på og den nye veien du skal kjøre på om noen år. Du må betale i tilfelle det skjer noe. Barneseter. Spylevæske. Is-skrape. Du må betale hvis noe går i stykker og du må betale for å ha plass til flere enn to. Du må betale om du kjører for fort eller hvis du fikler med telefonen. Du må betale ekstra mye for å se kul ut eller for å vise alle andre at du har mange penger å ta av. Det er dyrt å ta lappen, som du i det hele tatt må ha for å kunne kjøre. Hvis du synes alt dette høres litt dyrt ut, så kan du alltids spørre om noen kan kjøre deg. Men om du vil bli kjørt, så må du betale. Det tar bare litt lengre tid. Spesielt hvis det snør. Da må du betale for salt og kjettinger. Du må sitte sammen med andre som ikke gidder å bruke så mye penger på å handle egen bil. Kanskje de tror at de er snille med miljøet. Miljøet koster også masse penger. Lufta koster penger. Ren luft koster enda mer.

Barn er dyrt, men det er nødvendig. Noen må betale skatt i fremtiden også. Helst litt flere enn i dag. Det er alt. Staten bør betale mer og gi flere fordeler til alle tapre, modige og dyktige foreldrene som sette nye liv til, og oppdrar dem til å bli fornuftige skattebetalere. Det er det som er meningen med livet, tross alt. For både staten og kirken.

