Dataspill på godt og vondt

Mange skaper venner og nettverk via Internett og spill. De aller fleste spill er ikke oversatt til norsk, så da har man egentlig ikke noe annet valg enn å spille det på engelsk. Da utvikler man naturligvis bedre språkkunnskaper, når man inntar språket i form av lyd, tekst, og bilde. Mange unge og voksne snakker med venner eller fremmede som de har møtt i spillet, som oftest foregår på engelsk.

Mange har gått over til å spille med venner over nett, istedenfor å møtes på ekte. Spill kan også være med på å redusere stress i enkelte tilfeller. Etter en lang dag så kan det være avslappende å ta på seg headsettet og virkelig leve seg inn i en virtuell verden uten å tenke på stresset i hverdagen.

Hvis man virkelig er god i et spill, kan man tjene penger på konkurransespilling, som ofte blir utført i form av lag. Dette konseptet har virkelig tatt av og NRK viste turneringen i skytespillet, Counter Strike: Global Offensive, hvor norske Håvard Nygård spilte. I disse konkurransene er det millionpremier. Dette betyr at det å spille mye kan bli til noe nyttig, og at å tjene penger på spill kanskje er nærmere enn man tror.

I norske studier har en funnet av utbredelsen av dataspillavhengighet varierer mellom 0,3 prosent og 4,2 prosent av befolkningen. For dem som rammes, er symptomene mange (se faktaboks rett under).

Fakta: Symptomer på spillavhengighet * irritasjon, rastløshet og dårlig humør * stort fravær fra skole eller jobb eller avbrutt skolegang eller jobb * brudd på familietradisjoner/ritualer/vaner * krangling og verbal aggresjon i familien, tap av foreldreautoritet * fysiske plager som mangel på søvn, dårlig blodsirkulasjon, vekttap, dårlig hygiene eller lite opptatt av utseende * bruker stadig mer tid på spilling for å oppnå samme spenning * tap av sosialt nettverk * redusert sosial kompetanse * redusert interesse for samhandling Kilde: Hjelpelinjen.no/dataspill

Ifølge Barn og Medier 2014, spiller barn og ungdom mellom 9 og 16 år, i snitt noe under to timer hver dag. Nå må det sies at ikke alle spiller denne tiden hver dag. Noen spiller mer, mens andre spiller mindre. Ifølge Statistisk Sentralbyrå økte andelen 16-19-åringer som bruker tid på data- og spillbruk en gjennomsnittsdag økte fra 14 prosent i 2000 til 20 prosent i 2010 (begge kjønn samlet). Økningen var klart størst for guttene i dette tidsrommet, fra 23 til 36 prosent. For jentene økte den fra fem til sju prosent.

