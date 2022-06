Ole Marius Håbestad kom inn som innbytter med en voldsom energi den siste halvtimen i kampen mot Vard. På den tida rakk han å score det avgjørende målet – og pådra seg et armbrudd

ARENDAL: Arendal vant 3–1 mot Vard på Norac stadion lørdag ettermiddag. Selv om Arendal stort sett hadde kontroll på kampen i 90 minutter, så var det først da Ole Marius Håbestad stjal ballen fra en Vard-forsvarer, spilte fint vegg med Mathias Johansen, og selv satte inn 3–1 etter 84 minutter, at kampen ble definitivt avgjort.

Her ligger Ole Marius Håbestad skadet etter en duell foran Vards 16-meter. Det skulle senere vise seg at han pådro seg et brudd i armen i denne situasjonen.

Men Ole Marius var sulten på mer. Etter 88 minutters spill stormet han mot mål med to Vard-spillere i hælene. På vei inn i 16-meteren falt han, uten at dommeren fant grunn til å blåse. Han ble liggende med tydelige smerter, uten at Vard-spillerne spilte ballen utover sidelinjen. Kraftspissen reiste seg etter hvert og forsøkte å spille videre, men måtte ha medisinsk tilsyn. Etter en kjapp sjekk insisterte han på å komme inn på banen igjen, ettersom Arendal allerede hadde brukt opp alle sine bytter. Dermed fullførte Ole Marius Håbestad kampen, tross store smerter i armen.

Brudd ved albuen

Etter kampen dro han på legevakten for en grundigere undersøkelse, og der ble det konstatert brudd ved albuen. Men det visste han ingenting om da han selv oppsummerte kampen på denne måten:

Ingen kunne være i tvil om at Ole Marius Håbestad først og fremst ønsket å benytte sitt innhopp til å bevise at han bør starte neste kamp – som for øvrig er mot serieleder Moss.

– Jeg føler jeg leverte en god søknad, sa han rett etter kampen – men det var altså før han fikk konstatert brudd i armen. Det er foreløpig uklart om skaden betyr at han ikke kan spille allerede om en uke.

Mesterlig scoring

Arendal tok ledelsen mot Vard rett før pause, da Mathias Johansen og Andreas Hellum på mesterlig vis kombinerte dypt inne i Vard-boksen. På klassisk toppscorer-vis avsluttet Andreas Hellum iskaldt til side for en sjanseløs Vard-keeper.

Det var en fortjent scoring etter en omgang der Arendal dominerte, men uten at Vard på noen måte ble overkjørt. De viste også i glimt at de var i stand til å skape trøbbel for Arendal offensivt.

Sander Lille-Løvø var svært nær å gi Arendal 2–0 tidlig i 2. omgang, men avslutningen gikk i stolpen. Kort etter fikk Vard et visst trykk mot Arendal-målet og til slutt ble ballen tuppet i mål fra kort hold – etter at ingen helhvite maktet å få klarert ballen ut av farlig sone.

Skeie-mål

Det tok likevel ikke lang tid før Arendal svarte. En snau time var spilt da Preben Skeie fikk ballen på bakerste stolpe – og kunne sette den enkelt og presist i mål.

Den siste halvtimen hadde Arendal relativt god kontroll, men det var tross alt spenning i kampen – så lenge det skilte bare ett mål. Men det tok altså Ole Marius Håbestad tak i da han sørget for 3–1.

Han var ikke overrasket over at Mathias Johansen var nest sist på ballen.

– Mathias er like fornøyd med en assist som å score, så jeg forventet å få ballen tilbake fra ham, smiler matchvinneren.

Trener Roger Risholt var fornøyd med tre poeng og enda en bunnsolid hjemmekamp. – Vi vinner fortjent, selv om dette ikke var en av våre aller beste kamper. Men jeg tror det var morsomt for publikum, sier han.

Mathias Johansen leverte to assister og var en viktig bidragsyter til at Arendal vant 3–1 mot Vard.