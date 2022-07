Vaaler-dobbel for Torridal

Jonas Askevold Vaaler var toneangivende for hjemmelaget i mandagens seriekamp. Foto: Benedicte Tallaksen

Jonas Askevold Vaaler scoret to av målene og hjalp Torridal til 3-0-seier over Jerv 2 i 4. divisjon i fotball for menn mandag.