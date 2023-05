Muhammed Sadeq Abbas Al-Moussawi ble helten for Trauma 2

Muhammed Sadeq Abbas Al-Moussawi sto for den avgjørende scoringen for Trauma 2 i 1-0-seieren over Lillesand på Lillesand kunstgress treningsbane B i G19 2. divisjon, Avdeling 2 - Vår tirsdag. Trauma 2 har vunnet sine tre siste bortekamper.