Hegland ble matchvinner for Express 2

Magnus Songedal Hegland scoret det avgjørende målet for Express 2 i 3-2-seieren over Sørfjell på RSA BIL Arena i 6. divisjon, Agder - Avdeling 3 i fotball for menn mandag. Før møtet med Express 2 hadde Sørfjell tatt poeng i alle kamper denne sesongen.