To fulltreffere fra Jonah Brogeland Hamre

Jonah Brogeland Hamre sto for den avgjørende scoringen for Fløy i 3-2-seieren over Randesund 2 på Cemo Arena Flekkerøy i G16 2. divisjon, Avdeling 2 - Vår mandag. Fløy har vunnet sine siste fire hjemmekamper.