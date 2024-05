Vetle Andre Cederkvist Wilhelmsen ble tomålshelt mot Froland

Vetle Andre Cederkvist Wilhelmsen førte an med to mål i 4-3-seieren over Froland i G14 2. divisjon, Avdeling 3 - Vår torsdag. Imås/Jerv 2 har vunnet alle sine kamper så langt i årets sesong.